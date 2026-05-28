Đà Bắc tăng tốc chuyển đổi số

Không còn xa lạ với việc quét mã QR, nộp hồ sơ trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt, người dân xã Đà Bắc đang từng bước thích ứng với môi trường số. Những chuyển động từ cơ sở cho thấy quyết tâm của địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn viên, thanh niên xã Đà Bắc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Từ chính quyền số đến xã hội số

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng ủy xã Đà Bắc xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, điều hành. Thông qua các hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook..., nội dung của Nghị quyết được tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Từ chủ trương đó, công tác chuyển đổi số ở xã Đà Bắc từng bước đi vào chiều sâu với nhiều kết quả cụ thể. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp; hệ thống mạng LAN, internet tốc độ cao được duy trì ổn định; phủ sóng 4G/5G đạt 98% diện tích toàn xã. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc; các cuộc họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ dần trở thành phương thức làm việc quen thuộc trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là việc xử lý công việc trên môi trường điện tử. Đến nay, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản VNPT iOffice; toàn bộ văn bản phát hành đều được ký số theo quy định.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc, chuyển đổi số đã hiện diện rõ nét trong hoạt động phục vụ người dân. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đã quen với việc quét mã QR, nộp hồ sơ trực tuyến. Với hệ thống máy tính, máy scan, máy lấy số thứ tự, camera giám sát được đầu tư đồng bộ, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 2.486 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được nộp trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%. Những con số này cho thấy người dân đang từng bước tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số trong đời sống thường nhật.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện miền núi. Ở các khu dân cư, những tổ công nghệ số cộng đồng vẫn đều đặn “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số và kỹ năng số. Hiện địa phương duy trì 34 tổ công nghệ số cộng đồng với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và tiếp cận kỹ năng số cơ bản.

Cùng với đó, kinh tế số cũng đang mở ra thêm cơ hội cho người dân địa phương. Các sản phẩm OCOP, nông sản, dịch vụ du lịch cộng đồng từng bước được quảng bá trên các nền tảng số; nhiều hộ kinh doanh đã tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Dù còn ở quy mô nhỏ, song được xem là hướng đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 57 ở xã Đà Bắc vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện địa bàn miền núi còn hạn chế về nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật. Một số trang thiết bị công nghệ thông tin đã cũ, cấu hình thấp; việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm đôi lúc chưa đồng bộ, dẫn đến phát sinh lỗi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho thấy, dù tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao nhưng phần lớn vẫn cần cán bộ hỗ trợ thao tác. Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào ở vùng xa, còn hạn chế về kỹ năng số, chưa quen với việc tự thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đây cũng là một trong những “điểm nghẽn” khiến quá trình chuyển đổi số ở cơ sở chưa thực sự đồng đều.

Đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc cho biết: "Địa phương xác định phải kiên trì thực hiện theo hướng “vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa hỗ trợ”, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Thời gian tới, Đà Bắc sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời gắn chuyển đổi số với phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và cải cách hành chính nhằm tạo hiệu quả thiết thực cho người dân. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn của một xã miền núi đang từng bước chuyển mình trong thời đại số".

Từ những nền tảng đã xây dựng được, xã Đà Bắc đang cho thấy quyết tâm đưa Nghị quyết số 57 vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng những chuyển động từ cơ sở hôm nay đang mở ra diện mạo mới cho chính quyền số, xã hội số ở vùng đất còn nhiều gian khó này.

Nguyễn Yến