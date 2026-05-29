“Tiếp sức” doanh nghiệp tư nhân bằng khoa học, công nghệ

Sau gần một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Phú Thọ đang cho thấy những chuyển động rõ nét trong cách tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Không chỉ dừng ở các cơ chế hỗ trợ về vốn, thủ tục hay môi trường đầu tư, tỉnh đang lựa chọn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một “đòn bẩy” mới để nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ việc phủ sóng 5G đến tận các xã, phường, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thương mại điện tử, đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo..., nhiều chính sách đang từng bước đi vào thực tiễn, mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Người tiêu dùng tra cứu thông tin sản phẩm bằng mã QR - một trong những giải pháp chuyển đổi số đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

Tạo nền tảng để kinh tế tư nhân bứt tốc

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế triển khai đồng bộ. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt, tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp tư nhân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành hàng loạt quyết định, kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế số; đồng thời lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nhiều chương trình trọng điểm. Nổi bật như chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số giai đoạn 2026-2030; chiến lược dữ liệu tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ...

Cùng với hoàn thiện cơ chế, hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được đầu tư mạnh. Đến nay, 100% trung tâm xã, phường và khu công nghiệp trên địa bàn đã được phủ sóng 5G, toàn tỉnh không còn vùng lõm sóng. Hệ thống dữ liệu dùng chung, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, nền tảng điều hành điện tử được vận hành đồng bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với môi trường kinh doanh số.

Song song đó, Phú Thọ từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp. Tỉnh đang xây dựng đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo; tổ chức Techfest Phú Thọ 2026 nhằm kết nối doanh nghiệp, startup và các cơ sở nghiên cứu khoa học. Toàn tỉnh hiện có 54 tổ chức khoa học công nghệ, 24 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao đang hoạt động.

Những nền tảng đó đang mở ra cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị, từng bước tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

M ở thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

Từ những chính sách hỗ trợ và nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đang từng bước tiếp cận công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu trước đây phần lớn doanh nghiệp nhỏ chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm, phụ thuộc lao động thủ công thì nay chuyển đổi số, thương mại điện tử, quản trị dữ liệu hay đổi mới công nghệ đã trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển.

Thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tỉnh đã thẩm định, cho ý kiến công nghệ đối với hàng chục dự án đầu tư nhằm loại bỏ công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân. Đồng thời, nhiều sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc.

Nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu tận dụng các nền tảng số để mở rộng thị trường. Chương trình thúc đẩy tiêu dùng trên môi trường số, hỗ trợ doanh nghiệp hiện diện trực tuyến bằng tên miền quốc gia “.vn”, tham gia sàn thương mại điện tử... đang giúp các cơ sở sản xuất từng bước thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 22,7% GRDP của tỉnh, với gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và giải pháp công nghệ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hiện vẫn còn quy mô nhỏ; nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn hạn chế về nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực chất lượng cao và khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Trước thực tế đó, thời gian tới tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Theo ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ngành sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và kinh tế số. Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương. Ngành xác định tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận công nghệ mới, tham gia sâu hơn vào chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và mở rộng thị trường trên nền tảng số.

Cùng với đó, tỉnh đang đẩy nhanh xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, phát triển thương hiệu số, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để kinh tế tư nhân ở Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng nhanh với xu thế kinh tế số.

Minh Vũ