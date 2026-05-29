100% thủ tục hành chính ở Phú Thọ được tiếp nhận phi địa giới

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới trên toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, hiện 148/148 xã, phường đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo cơ chế “một cửa”, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thông suốt cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận phi địa giới trong phạm vi toàn tỉnh. Tính đến nay, cấp tỉnh đã tiếp nhận hơn 329 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt gần 78%; cấp xã tiếp nhận hơn 920 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ở cấp xã đạt hơn 97%.

Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hết quý I/2026, tỉnh Phú Thọ đạt 95,12/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hương Giang