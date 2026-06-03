Giám khảo Miss Grand All Stars nói thí sinh “hung hăng”

Giám khảo Omar Harfouch nhận xét Yamilex Hernandez “thiếu phẩm chất của một hoa hậu” sau khi cô phản ứng về điểm số tại Miss Grand All Stars.

Ồn ào giữa Yamilex Hernandez - thí sinh nổi bật tại cuộc thi và giám khảo Omar Harfouch diễn ra sau chung kết hôm 30/5 ở Thái Lan. Sau khi về nước, Yamilex đăng tải bài viết về trải nghiệm ở Miss Grand All Stars nhưng đính kèm là lời chỉ trích nhạc sĩ Omar - một trong tám giám khảo. Trước đó, ông chấm cô bảy điểm trong vòng trang phục dạ hội.

"Điểm số của ông có thể đã khiến tôi không thể vào top 5, và đó là quyền của ông với tư cách giám khảo. Gần đây, ông nói rằng không nhớ tôi là ai nhưng tôi tin hàng nghìn người trên thế giới dõi theo chặng đường của tôi và hơn hết là sự công bằng của những giám khảo còn lại", cô nói.

Yamilex còn ám chỉ số lượt nghe nhạc Omar Harfouch mỗi tháng trên Spotify còn ít hơn số người ủng hộ mình tại sân chơi. "Tôi rời cuộc thi với tư thế ngẩng cao đầu. Không một điểm số nào có thể tước đi những gì tôi đã làm được và quan trọng hơn cả là tình yêu tôi nhận về", cô cho biết thêm.

Giám khảo Omar và người đẹp Yamilex. Ảnh: Instagram Omar Harfouch/Yamilex Hernández

Ngày 2/6, qua Instagram có hơn ba triệu người theo dõi, Omar Harfouch phản bác mỹ nhân người Cộng hòa Dominica. "Điểm bảy tôi chấm cô thật ra đã là rất cao rồi. Những gì cô làm thời gian qua, cùng làn sóng công kích và phỉ báng nhắm vào tôi chỉ càng chứng minh rằng nhận định ban đầu của tôi là đúng", ông nói.

Theo nhạc sĩ, sau vòng phỏng vấn kín hôm 26/5, ông cảm nhận được “sự hung hăng và thù địch” ở thí sinh. "Những gì diễn ra hôm nay chỉ càng khẳng định điều đó. Một hoa hậu thực thụ phải đại diện cho sự tôn trọng, khoan dung, chính trực, khiêm tốn và khả năng lãnh đạo, không phải những gì cô đang thể hiện", giám khảo này nói thêm. Ông cũng mong những cuộc tấn công tương tự trên không gian mạng nên dừng lại.

Sự việc đang khiến cộng đồng sắc đẹp quốc tế bàn luận trên các diễn đàn lớn như Pageant Talk, The Pageant Press.

Omar Harfouch là doanh nhân, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất gốc Pháp, được công chúng nhớ đến qua những phát ngôn thẳng và cách chấm thi khắt khe. Ông từng được bổ nhiệm vào hội đồng giám khảo Miss Universe 2025 nhưng sau đó tuyên bố từ chức vì cho rằng quá trình chấm thi “thiếu minh bạch”. Tại Miss Grand International All Stars, ông được công chúng nhận xét khó tính, từng gây tranh luận khi chấm mặt mộc của nhiều thí sinh ở mức một hoặc hai điểm. Omar giải thích: “Điểm số của tôi không phải là quyết định mang tính thời điểm mà nhất quán với những gì bản thân quan sát khi đồng hành cuộc thi”.

Yamilex Hernandez, 30 tuổi, nằm trong nhóm ứng viên nổi bật nhờ khả năng làm chủ sân khấu, catwalk đẹp mắt. Cô sinh ra ở Cộng hòa Dominica, sang Mỹ định cư từ năm 13 tuổi. Trước khi nổi tiếng, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Truyền thông, Điện ảnh tại Kean University. Cô cao 1,78 m, gương mặt cân đối, từng vào top 15 Miss International 2023, top 30 Miss Universe 2025. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp lớn đưa cô vào top 10 ứng viên vương miện.

Miss Grand International All Stars diễn ra sôi nổi, hút truyền thông nhưng cũng vướng không ít ồn ào. Cuộc thi tách biệt với phiên bản gốc khi cho phép thí sinh tự do đăng ký, không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI. Các người đẹp từng tham gia các sân chơi nhan sắc quốc tế đều có cơ hội thử sức, bao gồm cả người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn và sinh con.

Mùa giải đầu tiên quy tụ 56 thí sinh, trải qua nhiều hoạt động từ ngày 16 đến 30/5. Người đẹp chiến thắng là Vanessa Pulgarín, người Colombia.

Theo vnexpress.net