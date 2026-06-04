Sau Conan và Precure, đâu là những màn hợp tác anime đáng nhớ nhất?

Những màn giao thoa giữa các vũ trụ anime luôn mang đến sức hút đặc biệt với người hâm mộ. Từ các tựa game, phim truyền hình cho đến điện ảnh, nhiều nhân vật nổi tiếng đã có cơ hội xuất hiện chung khung hình, tạo nên những cuộc gặp gỡ khó quên.

Conan Edogawa và các chiến binh Precure xuất hiện chung trong dự án crossover đang thu hút sự chú ý của cộng đồng anime - Ảnh: X

Mới đây, màn hợp tác giữa Thám tử lừng danh Conan và Precure tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng anime. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều dự án crossover từng xuất hiện trong ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản.

Trước đó, khán giả đã nhiều lần chứng kiến những cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các nhân vật đến từ những thế giới hoàn toàn khác nhau, tạo nên các tác phẩm độc đáo và đầy tính giải trí.

Jump Force

Ra mắt dưới dạng trò chơi đối kháng, Jump Force từng gây nhiều tranh cãi vì chất lượng chưa đáp ứng kỳ vọng của người chơi. Tuy nhiên, phần cốt truyện lại được đánh giá khá thú vị khi tìm cách kết nối hàng loạt nhân vật nổi tiếng từ One Piece, Naruto,Dragon Ball và nhiều series khác.

Tác phẩm mang đến những cuộc gặp khó tin như Light Yagami và Ryuk (Death Note) đi tìm Ngọc Rồng hay Yugi Muto đối mặt với Dio Brando củaJoJo's Bizarre Adventure.

Jump Force quy tụ hàng loạt nhân vật đình đám từ One Piece, Naruto, Dragon Ball và Death Note - Ảnh: Bandai Namco

Gundam và Hello Kitty

Một trong những màn kết hợp kỳ lạ nhất lịch sử anime là cuộc gặp giữa Mobile Suit Gundam và linh vật nổi tiếng của Sanrio là Hello Kitty.

Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Hello Kitty còn được trao sức mạnh đặc biệt để có thể đối đầu với những cỗ máy chiến đấu khổng lồ. Dù chỉ là dự án ngắn, tác phẩm vẫn ghi điểm nhờ khai thác yếu tố hài hước từ cả hai thương hiệu.

Hello Kitty bất ngờ góp mặt trong vũ trụ Mobile Suit Gundam ở một trong những màn crossover kỳ lạ nhất anime - Ảnh: Sunrise

It’s a Rumic World

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm tạp chíWeekly Shonen Sunday, một phim ngắn đặc biệt đã đưa các nhân vật nổi tiếng do nữ họa sĩ manga Rumiko Takahashi sáng tạo cùng xuất hiện.

Trong chưa đầy 5 phút, người xem được chứng kiến các nhân vật từ Inuyasha, Ranma 1/2 và Urusei Yatsura tương tác với nhau. Dù thời lượng ngắn, đây vẫn là món quà đáng nhớ dành cho người hâm mộ tác giả Rumiko Takahashi.

It’s a Rumic World là món quà dành cho người hâm mộ các tác phẩm của nữ họa sĩ Rumiko Takahashi - Ảnh: Sunrise

Infini-T Force

Phát sóng năm 2017 với 12 tập, Infini-T Force quy tụ hàng loạt biểu tượng anh hùng của hãng Tatsunoko Production nhưGatchaman, Casshan, Tekkaman vàHurricane Polymar.

Dù phong cách hoạt hình CGI từng gây tranh luận, bộ phim vẫn được đánh giá cao nhờ cách xây dựng câu chuyện hợp lý để các nhân vật đến từ nhiều thương hiệu khác nhau có thể sát cánh cùng nhau.

Infini-T Force quy tụ nhiều anh hùng huyền thoại của Tatsunoko trong cùng một câu chuyện - Ảnh: Tatsunoko Production

Cyborg 009 và Devilman

Hai tượng đài manga và anime cổ điển là Cyborg 009 vàDevilman đã có dịp chạm trán trong mini-series dài ba tập.

Phim mang đến những trận chiến quy mô lớn nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của cả hai thương hiệu. Phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, góp phần biến đây thành một trong những màn crossover đáng nhớ nhất của anime hiện đại.

Hai tượng đài manga, anime Nhật Bản là Cyborg 009 và Devilman cùng góp mặt trong mini-series dài ba tập - Ảnh: Bee Media

Dream 9Toriko, One Piece, Dragon Ball Z Super Collaboration Special

Được sản xuất bởi Toei Animation, dự án đặc biệt này quy tụ ba thương hiệu shonen nổi tiếng gồm Toriko,One Piece và Dragon Ball Z.

Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim nằm ở những màn tương tác mà người hâm mộ từng mong đợi trong nhiều năm, đặc biệt là cuộc chạm trán giữa Son Goku và Monkey D. Luffy. Dù Toriko không sở hữu độ nổi tiếng tương đương hai thương hiệu còn lại, sự xuất hiện của series này vẫn góp phần tạo nên một câu chuyện vui nhộn với nhiều trận chiến hấp dẫn.

Cuộc chạm trán giữa Goku và Luffy trở thành khoảnh khắc đáng nhớ đối với người hâm mộ anime shonen - Ảnh: Toei Animation

Lupin III và Thám tử lừng danh Conan

Cuộc gặp gỡ giữa siêu đạo chích Lupin III và thám tử nhí Edogawa Conan phát hành năm 2009 xoay quanh hành trình Conan truy đuổi Lupin sau khi nhân vật này bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án. Tuy nhiên, sự thật dần hé lộ khi Lupin bị gài bẫy, buộc cả hai phải hợp tác để tìm ra thủ phạm thực sự.

Theo đánh giá của nhiều người hâm mộ, tác phẩm thành công nhờ khai thác tốt sự đối lập trong tính cách và phương pháp hành động của hai nhân vật biểu tượng, đồng thời vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của cảLupin III lẫn Thám tử lừng danh Conan.

Màn kết hợp giữa hai biểu tượng anime trinh thám và phiêu lưu được nhiều khán giả xem là crossover thành công nhất mọi thời đại - Ảnh: TMS Entertainment

Theo tuoitre.vn