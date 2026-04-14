Trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”

Ngày 14/4, tại Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”.

Với hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn công phu, bố trí khoa học, thẩm mỹ, không gian trưng bày đã tái hiện sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời đại Hùng Vương trong buổi đầu dựng nước.

Qua đó, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu và học sinh trường Tiểu học Tân Dân (phường Việt Trì) tham quan phòng trưng bày.

Thông qua giá trị hiện vật trưng bày, Chuyên đề còn chuyển tải thông điệp hướng tới tương lai: Tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh hoa văn hóa cội nguồn trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu nằm trong chuỗi sự kiện của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Chuyên đề diễn ra từ ngày 14/4 đến hết ngày 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), phục vụ đồng bào và du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm giá trị văn hóa thời đại dựng nước của cha ông.

Cao Khôi