Giới làm phim ngắn trở tay không kịp vì “cơn lốc” AI

Trung QuốcVương Bản Chí đậu phỏng vấn ở công ty sản xuất phim ngắn nhưng vài tuần sau, anh nhận thông báo nghỉ làm.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trước Tết Âm lịch, ngày đi làm được ấn định sau kỳ nghỉ, vị trí của Vương Bản Chí là điều phối trường quay. Tới sát ngày, Vương Bản Chí bất ngờ nhận thông báo công ty không cần anh nữa vì các dự án phim người đóng đều được điều chỉnh, phần lớn phải hủy quay để bắt kịp xu hướng video AI. Vị trí “người điều phối trường quay” không còn ý nghĩa.

Vương Bản Chí liên hệ vài công ty năm ngoái từng ngỏ ý mời anh làm việc nhưng sốc vì những đơn vị này hoặc đã chuyển sang làm phim ngắn AI, hoặc thay đổi biên chế với người lao động, từ nhân viên trở thành người hợp tác thời vụ. Một số công ty khác giải tán.

AI tạo cảnh đôi tình nhân trò chuyện. Video: Weibo

Theo China Business Network, cùng cảm giác hoang mang như Vương Bản Chí là Lưu Cương Đào, nhân viên một trường quay ở Tây An - thủ phủ của ngành công nghiệp phim ngắn Trung Quốc. Năm ngoái, mỗi tuần Lưu Cương Đào đều cập nhật lịch ghi hình của các đoàn phim. Tới tháng 3 năm nay, lượng êkíp thuê trường quay giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, quy mô thị trường phim ngắn Trung Quốc gần một tỷ nhân dân tệ (gần 3.800 tỷ đồng). Tới năm 2024, quy mô đạt hơn 50,4 tỷ nhân dân tệ, lần đầu vượt thị trường phim điện ảnh.

Năm 2023, hơn 200 công ty sản xuất video ngắn được thành lập ở Tây An, khoảng 60% tổng sản lượng phim ngắn Trung Quốc được sản xuất tại đây. Từ đó, thành phố xuất hiện nhiều địa điểm phục vụ các êkíp ghi hình. Một trong địa điểm nổi tiếng nhất là Xưởng Tạo mộng Tây An, thành lập năm 2023. Công ty cung cấp trường quay, đạo cụ từ lớn đến nhỏ như phòng ốc, bệnh viện, xe hơi, xe ngựa, kiếm, trang phục.

Sự trỗi dậy của phim ngắn kéo theo lượng lớn người lao động. Năm 2024, lĩnh vực này tạo ra gần 650.000 cơ hội việc làm.

Sau ba năm vận hành suôn sẻ, từ đầu năm nay, nhiều người trở tay không kịp vì cơn lốc phim ngắn AI. Giữa năm 2025, thị trường còn sôi động, tất bật, tới cuối năm, phim AI mô phỏng người thật làm thay đổi cục diện, so kè với các dự án người đóng. Dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 Âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

AI tạo cảnh thiên binh vạn mã ở phim “Hoắc Khứ Bệnh”. Video: Weibo

Ngô Cường, một nhà sản xuất ở Tây An, cho biết lĩnh vực này trước đây cần nhân sự dày đặc ở các công đoạn, bao gồm diễn viên, nhân viên trường quay, thiết kế. Trước năm nay, nếu thực hiện một phim dài 80 tập, riêng cátxê cho diễn viên vượt 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng). Ngô Cường cần ít nhất 400.000 nhân dân tệ (1,5 tỷ đồng) mới có thể sản xuất một phim đảm bảo chất lượng. Trường hợp mời diễn viên nổi tiếng, êkíp còn cần phối hợp lịch trình với các sao.

Hiện nay, cũng với số lượng 80 tập, nếu sử dụng công nghệ AI, kinh phí khoảng 100.000 nhân dân tệ (377 triệu đồng) do êkíp không cần diễn viên hay trường quay, đạo cụ, chỉ cần một chiếc máy tính.

Ngô Cường nói sau thời gian đắn đo, anh đành cắn môi chịu lỗ, hủy toàn bộ phim người đóng mà công ty của anh đang thực hiện để chuyển hướng làm phim ngắn AI. Hiện các công ty nổi tiếng chiêu mộ người lao động am hiểu công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Theo The Paper, thành tích của phim AI vượt xa dự đoán trước đó của những người trong ngành. 2026 sẽ là năm phim ngắn AI bùng nổ, nhiều diễn viên có thể đối diện cảnh không có việc làm. Áp dụng công nghệ hiện tại, một êkíp ba người có thể sản xuất 80 tập phim ngắn trong 5 ngày.

AI mở ra cơ hội cho những người nắm bắt thời cơ. Theo Hangzhou Daily, tháng 1/2026, chàng trai Bành Thanh Vân lập công ty riêng tại Hàng Châu, lĩnh vực hoạt động là sáng tạo phim ngắn AI, đào tạo lĩnh vực AI.

Anh cho biết từng làm thiết kế đồ họa cho một công ty, thất nghiệp năm 2024 do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm, kiến thức mỹ thuật, anh thử sức làm phim ngắn và thành công với phim thần thoại đầu tay Chúng thần chi chiến. Nhờ hiệu ứng phim này, các đơn đặt hàng sản xuất phim liên tục đến với Bành Thanh Vân.

Diễn viên AI thể hiện cảnh yêu đương. Video: Weibo

Hiện êkíp của anh gồm hai người, Bành Thanh Vân phụ trách kỹ thuật (sản xuất phim), người còn lại đảm nhận công việc vận hành công ty. “Thu nhập của chúng tôi chủ yếu đến từ việc sản xuất phim ngắn AI cho công ty nước ngoài, mỗi tháng hai phim, bình quân mỗi tháng mỗi người nhận vài trăm nghìn nhân dân tệ”, Bành Thanh Vân cho biết.

Trương Lập Vỹ - đạo diễn kiêm giảng viên ngành truyền thông - nói: "AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung phim ảnh. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên các nền tảng video mà còn bước ra những sân khấu rộng hơn". Hiện êkíp của Trương Lập Vỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực hiện phim dài, phim chiếu rạp.

