Oscar 2026 siết chặt an ninh trước giờ G

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông căng thẳng, Oscar năm nay tăng cường công tác bảo vệ với nhiều lớp an ninh, hệ thống giám sát AI.

Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ diễn ra vào tối 15/3 giờ địa phương (tức sáng 16/3 giờ Hà Nội) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles. Hollywood Reporter cho biết các biện pháp an ninh vốn được áp dụng tại lễ trao giải Oscar những năm trước, nhưng lần này triển khai với quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân xuất phát từ chiến dịch tấn công Iran do Mỹ cùng Israel phát động. Cuộc xung đột ước tính đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.200 người ở Iran và hơn 700 người ở Lebanon. Trong những tuần gần đây, các nhà chức trách liên bang phát cảnh báo về nguy cơ trả đũa có thể nhằm vào khu vực Bờ Tây, nhất là bang California. Dù chưa có thông tin tình báo xác nhận về âm mưu cụ thể, các quan chức tăng cường các biện pháp phòng ngừa đối với những sự kiện lớn mang tính biểu tượng như Oscar.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt tượng Oscar bên ngoài Nhà hát Dolby trước thềm lễ trao giải Oscar lần 98, hôm 14/3. Ảnh: AFP

Trước lễ trao giải, các đội kỹ thuật hoàn tất việc lắp đặt sân khấu, tượng Oscar và hệ thống phục vụ thảm đỏ tại Nhà hát Dolby, nằm trong khu phức hợp Ovation Hollywood. Toàn bộ khu mua sắm xung quanh địa điểm tổ chức đóng cửa suốt tuần diễn ra sự kiện để phục vụ việc phong tỏa và kiểm soát ra vào.

Dọc đại lộ Hollywood, hàng rào kim loại và rào chắn được dựng lên để điều tiết giao thông và thiết lập các tuyến kiểm soát dành riêng cho xe chở khách mời. Xe tuần tra có mặt tại nhiều giao lộ, còn các chốt kiểm tra được lập dọc tuyến đường dẫn vào nhà hát. Trước khi tiến vào khu vực thảm đỏ, phương tiện và người tham dự đều phải đi qua nhiều lớp kiểm tra. Ở sự kiện, các đoàn limousine và SUV sẽ di chuyển chậm do phải dừng lại tại từng chốt an ninh.

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), hơn 1.000 nhân viên được bố trí quanh khu vực tổ chức. Lực lượng an ninh sẽ yêu cầu tài xế ở mỗi xe hạ cửa kính, mở cốp để kiểm tra phương tiện. Gương soi dưới gầm xe và chó nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện chất nổ.

Trên các tòa nhà lân cận, lực lượng SWAT (đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt của cảnh sát) quan sát từ trên cao. Cảnh sát đồng thời triển khai đội xử lý bom và các tay bắn tỉa nhằm tăng cường khả năng phản ứng trong trường hợp khẩn cấp. Khu vực bảo vệ xung quanh Nhà hát Dolby được thiết lập theo nhiều “vòng an ninh” với bán kính khoảng một dặm (1,6 km).

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tham gia phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn cho sự kiện. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của cơ quan này theo dõi các nền tảng mạng xã hội và phân tích dữ liệu tình báo theo thời gian thực để phát hiện sớm các dấu hiệu xảy ra xung đột.

Bên cạnh lực lượng an ninh, công nghệ giám sát hiện đại được đưa vào sử dụng. Nhiều hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hành vi đám đông, phát hiện chuyển động bất thường hoặc nhận diện những cá nhân nằm trong danh sách theo dõi. Trên Hollywood Reporter, Ryan Schonfeld - giám đốc điều hành của nền tảng an ninh AI HiveWatch - nói việc kết hợp giữa cảnh sát, rào chắn, chốt kiểm tra với các công cụ giám sát công nghệ cao giúp tăng hiệu quả phòng ngừa rủi ro.

Ban tổ chức cho biết phối hợp chặt chẽ với FBI và Sở Cảnh sát Los Angeles nhằm đảm bảo chương trình diễn ra đúng kế hoạch, đồng thời tạo môi trường an toàn cho khách mời, khán giả và người hâm mộ có mặt bên ngoài khu vực rào chắn.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định các sự kiện đông người vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Schonfeld cho biết các nhà tổ chức hiện phải đối mặt nhiều hành vi phức tạp, khi các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra đồng thời với những vụ bạo lực đơn lẻ tại địa điểm diễn ra chương trình. “Hai yếu tố này khiến mức độ đe dọa gia tăng đáng kể và tình trạng đó sẽ khó sớm chấm dứt”, ông nói.

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ tổ chức vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần thứ hai.

Năm nay, Sinners - tác phẩm về ma cà rồng có Michael B. Jordan đóng chính - lập kỷ lục khi nhận 16 đề cử, gồm Phim hay nhất. Bám sát sau Sinners là One Battle After Another, nhận 13 đề cử. Cả hai cạnh tranh hạng mục Phim xuất sắc cùng Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 và The Secret Agent.

Hai trong số năm đề cử hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc biểu diễn trực tiếp tại lễ trao giải năm nay, gồm Golden (phim K-pop Demon Hunters) và I Lied to You (phim Sinners). Bốn diễn viên đoạt giải năm ngoái gồm Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin và Zoe Saldaña trở lại để trao các giải diễn xuất, cùng nghệ sĩ Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal và Gwyneth Paltrow.

Mùa giải năm nay diễn ra khi ngành công nghiệp điện ảnh chật vật trước làn sóng tái cấu trúc và sáp nhập, với thương vụ mới nhất là Paramount Skydance tìm cách thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Discovery sau khi Netflix từ chối nâng mức đề nghị mua lại. Doanh thu phòng vé vẫn chưa hồi phục về mức trước đại dịch, còn công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo được dự báo dẫn đến cắt giảm việc làm.

Nguồn vnexpress