“Thương câu dân ca”: Âm nhạc truyền thống thăng hoa trong thế giới hoạt hình AI

MV “Thương câu dân ca” góp phần khích lệ các nghệ sỹ thực hiện những sản phẩm nghệ thuật hòa quyện công nghệ số và tinh hoa văn hóa truyền thống trong kỷ nguyên AI.

Giữa bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng sôi động với những thử nghiệm pha trộn đa dạng, album “Thương câu dân ca” của nhạc sỹ Nguyễn Quang Long với phần thể hiện của ca sỹ AnhHI (anh hai) Thanh Cường xuất hiện một cách khác lạ khi không chạy theo xu hướng mà lặng lẽ giữ nguyên tinh thần, hồn cốt của dân ca Bắc Bộ.

Album được ra mắt ngày 27/1, gồm 5 tác phẩm do nhạc sỹ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn một năm qua: “Ngẫu hứng còn duyên”, “Tính chuyện trăm năm,” “Thương câu dân ca,” “Nghe tim mình rơi” và “Chị hai sao đứng đầu đình.”

Thay vì phục dựng hay mô phỏng nguyên bản các làn điệu cổ, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long lựa chọn con đường khó hơn: Viết nhạc mới trên tinh thần dân ca.

Trong suốt hành trình gắn bó với nghiên cứu, thực hành và phục hồi các giá trị âm nhạc truyền thống, đồng thời quan sát cách tiếp cận và phát triển âm nhạc dân tộc của một số quốc gia trong khu vực, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long nhận thấy rằng: Bên cạnh việc gìn giữ di sản như những giá trị cổ truyền cần được nâng niu, vẫn rất cần những tiếp nối mới, đòi hỏi sự dũng cảm vượt qua những e dè hay mặc cảm bị phê phán để sáng tạo, nối dài đời sống của âm nhạc dân gian trong bối cảnh hôm nay.

Chính những suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh sáng tác các ca khúc để hoàn thiện album này.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của album là nhạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Quang Hưng, một trong những nhạc sỹ hàng đầu về hòa âm phối khí cho các tác phẩm âm nhạc mang tinh thần, màu sắc truyền thống.

Với AnhHI Thanh Cường, đây cũng là một thử nghiệm nghiêm túc cho thấy người nghệ sỹ biểu diễn hoàn toàn có thể làm mới mình khi tiếp cận âm nhạc dân gian bằng sự hiểu biết, tiết chế và tôn trọng, thay vì chỉ dựa vào kỹ thuật hay hiệu ứng.

“Nếu album này có thể mở ra một điều gì đó, thì chúng tôi mong đó là một sự khích lệ nhẹ nhàng, để nhiều nghệ sỹ dám tin rằng âm nhạc dân gian hoàn toàn có thể tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và có chỗ đứng vững vàng trong đời sống âm nhạc Việt Nam hôm nay,” AnhHI Thanh Cường chia sẻ.

Cùng với album này, các nghệ sỹ ra mắt MV “Thương câu dân ca”- một sản phẩm độc đáo lần đầu tiên kết hợp AI và vẻ đẹp di sản Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ.

Với mong muốn có một sự hòa quyện giữa tinh thần truyền thống và đời sống công nghệ đương đại, êkip sáng tạo đã xây dựng một câu chuyện về một chàng trai gặp được người mình yêu trong mộng khi “xuyên không” vào những bức tranh Đông Hồ.

Theo Đạo diễn hình ảnh Xuân Mạnh AI, nhờ những hình ảnh được sáng tạo từ AI, hình ảnh Hội Lim theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ như đưa người xem “xuyên không” về với khung cảnh Hội Lim xưa với những liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền, dưới ánh trăng vàng vô cùng lãng mạn.

Lựa chọn sử dụng chất liệu tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), êkip sáng tạo mong muốn sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam đến với rộng rãi công chúng, nhất là khán giả trẻ. Cùng với đó là tôn vinh vẻ đẹp di sản Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

