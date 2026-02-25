Hơn 1.400 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia khởi kiện đòi Mỹ hoàn tiền thuế quan

{title}
Động thái pháp lý này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ban hành phán quyết mang tính bước ngoặt, tuyên bố các mức thuế quan của Chính phủ Mỹ là bất hợp pháp.
Một cửa hàng Walmart tại Burbank, California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN
Hàng loạt tập đoàn lớn, dẫn đầu là L'Oreal (Pháp), Dyson (Anh) và Bausch + Lomb, vừa chính thức khởi kiện Chính phủ Mỹ để đòi hoàn trả các khoản tiền thuế quan bị áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các vụ kiện được nộp hôm 23/2 tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, bổ sung thêm vào danh sách ngày càng dài các công ty lớn tham gia khiếu nại pháp lý sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2, khi cơ quan này kết luận rằng ông Trump vượt quá thẩm quyền trong việc áp thuế bằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Trong tuần này, FedEx và công ty mỹ phẩm, nước hoa Mỹ Sol de Janeiro cũng đã nộp đơn khiếu nại.
Theo hồ sơ tòa án, hơn 1.400 nhà nhập khẩu, bao gồm Costco và Goodyear, đã khởi kiện yêu cầu hoàn tiền thuế.
Các luật sư thương mại dự đoán sẽ có thêm làn sóng kiện tụng khi doanh nghiệp tìm cách lấy lại hàng tỷ USD tiền thuế.
Tuy nhiên, quá trình hoàn trả vẫn phải chờ tòa cấp dưới hướng dẫn và có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Theo Vietnam+
