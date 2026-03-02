Xung đột tại Trung Đông: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nga điện đàm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, ngày 1/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov theo đề nghị từ phía Nga để trao đổi về tình hình Iran hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Vương Nghị cho biết, với sự thúc đẩy của Trung Quốc và Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2 đã tiến hành họp khẩn về tình hình Iran. Trung Quốc nhất quán chủ trương tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo ông Vương Nghị, việc Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran là không thể chấp nhận; hành động công khai sát hại lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền và kích động thay đổi chế độ là không thể chấp nhận, vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Hiện xung đột đã lan rộng, nguy cơ đẩy Trung Đông tới bờ vực nguy hiểm, điều mà Trung Quốc hết sức quan ngại.

Ông Vương Nghị nêu rõ lập trường của Trung Quốc gồm 3 điểm: Các bên liên quan cần lập tức chấm dứt hành động quân sự, ngăn xung đột lan rộng và vượt ngoài tầm kiểm soát; nhanh chóng quay trở lại đối thoại và đàm phán và cùng phản đối các hành động đơn phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây tổn hại nghiêm trọng tới sự ổn định của Trung Đông. Nga có lập trường tương đồng với Trung Quốc và sẵn sàng tăng cường phối hợp, trao đổi với Trung Quốc, phát đi thông điệp rõ ràng thông qua các nền tảng như Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, kêu gọi ngừng xung đột ngay lập tức và trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Cùng ngày, Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công vào Iran dẫn đến các cuộc tập kích trả đũa.

Trong khi đó, sau các cuộc oanh kích của Israel và Mỹ khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo nguy cơ bất ổn nghiêm trọng ở khu vực Trung Đông.

Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết đang liên hệ với các đối tác khu vực để tìm các biện pháp thiết thực nhằm giảm leo thang căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cảnh báo nguy cơ khu vực rơi vào vòng xoáy bạo lực. Bà von der Leyen nói rằng: EU đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để bảo đảm ổn định và an ninh cũng như bảo vệ tính mạng dân thường.

