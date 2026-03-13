Giáo dục Phú Thọ bứt phá

Những năm qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Với nhiều cách làm sáng tạo, giáo dục Phú Thọ đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập.

Giờ học tiếng Pháp của thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục

Trước khi sáp nhập tỉnh, ngành Giáo dục của 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình tiếp tục giữ vững thành tựu đạt được trong những năm trước đó. Tại Phú Thọ, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, một số chỉ tiêu đạt khá so với cả nước. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT duy trì ở mức trên 98%; duy trì ổn định thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đến nay, hơn 92,6% trường học được kiên cố hóa, 93,9% trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 12,9% so với năm 2020).

Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định là địa phương có hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời đi đầu trong chuyển đổi số giáo dục và mô hình trường chất lượng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì trên 99%, số lượng học sinh đạt giải quốc gia tăng đều các năm; hơn 95% trường học kiên cố hóa, 81,3% trường đạt chuẩn quốc gia.

Chất lượng Giáo dục và Đào tạo của Hòa Bình có cải thiện rõ nét, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì trên 98%; nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đến năm 2024, tỷ lệ trường học kiên cố hóa đạt khoảng 87%, trường đạt chuẩn quốc gia đạt 61%, tăng khoảng 5,14% so với năm 2020.

Sau sáp nhập, chất lượng giáo dục của tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế, thuộc tốp 5/34 tỉnh, thành phố có chất lượng tốt nhất cả nước. Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp xếp thứ 5/34 tỉnh, thành trong cả nước; toàn tỉnh có 206 giải học sinh giỏi quốc gia (5 giải Nhất, 57 giải Nhì, 74 giải Ba, 70 giải Khuyến khích). Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 76,7% (nhà trẻ 39,9%; mẫu giáo 98,6%); trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. 100% trẻ học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 98,9%.

Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện nghiêm túc, phù hợp thực tế địa phương. Công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo đúng quy chế, khách quan, trung thực; các nhà trường chủ động tổ chức đánh giá thường xuyên, định kỳ, nâng cao chất lượng dạy học. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được quan tâm, chú trọng, tăng cường liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, giúp người học được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và nâng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập

Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô giáo dục lớn (xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố) với 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo và gần 1 triệu học sinh, sinh viên. Năm 2025 - năm đầu tiên triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo không gian, dư địa và cơ hội phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong giai đoạn tới, Phú Thọ tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, hướng tới phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập. Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Thời gian qua, ngành tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm. Thời gian tới, ngành đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước”.

Giáo dục STEM tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy và ứng dụng thực tế về khoa học công nghệ, chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện. (Trong ảnh: Tiết học STEM của thầy và trò Trường THCS Hướng Đạo).

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành sẽ tập trung sắp xếp mạng lưới trường lớp tinh gọn, hợp lý; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hóa phòng học. Song song với đó, xây dựng đội ngũ nhà giáo tinh hoa, đủ phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành kho học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; nâng cao chất lượng ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường...

Ngành cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giáo dục đào tạo; tham mưu ban hành các nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình quản lý mới, đồng thời bãi bỏ các cơ chế, quy định không còn phù hợp. Cùng với đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục được đẩy mạnh. Mô hình dạy học theo định hướng STEM, STEAM và các dự án khoa học kỹ thuật được mở rộng, giúp học sinh tiếp cận công nghệ và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ cùng những giải pháp đồng bộ, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Hùng Cường