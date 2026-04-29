Rà soát kỹ, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Chiều 29/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/6/2026. Toàn tỉnh dự kiến có khoảng 47.234 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó phần lớn là học sinh lớp 12. Sở GD&ĐT đã xây dựng phương án bố trí 110 điểm thi với 1.962 phòng thi, đồng thời huy động khoảng 7.146 cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Việc bố trí điểm thi được tính toán phù hợp với điều kiện địa lý, tạo thuận lợi cho thí sinh.

Thực hiện các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi và thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh với 121 thành viên, huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi được triển khai sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trọng tâm là một số điều chỉnh đáng chú ý trong kỳ thi năm nay như: Không tổ chức thanh tra thường xuyên mà tập trung kiểm tra các khâu của kỳ thi; rút ngắn thời gian xử lý các quy trình liên quan đến phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp; tích hợp một số loại giấy tờ; điều chỉnh thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp cho hiệu trưởng. Bên cạnh đó, danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tiếp tục được mở rộng, tạo thuận lợi hơn cho thí sinh.

Hiện nay, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với lực lượng công an xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu từ in sao đề thi, vận chuyển, coi thi đến chấm thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm thi được tổ chức bài bản, bảo đảm 100% cán bộ tham gia đều nắm vững quy chế và quy trình tổ chức.

Các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được chú trọng, nhất là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc phải di chuyển đến các điểm thi ghép. Ngành GD&ĐT phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ đi lại, ăn ở, bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khách quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, đây là kỳ thi đầu tiên sau khi địa bàn được mở rộng, quy mô lớn hơn, trong khi một số khu vực còn hạn chế về cơ sở vật chất và giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở GD&ĐT tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu để tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên quan đến công tác tổ chức các kỳ thi bảo đảm đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường (nơi đặt điểm thi) kiểm tra, rà soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, phương tiện, điện, nước, thông tin liên lạc... để tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ, dịch bệnh; khắc phục các sự cố do thiên tai, bão lũ có thể ảnh hưởng tới kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Lê Minh