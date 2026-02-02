Trên 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh

Theo số liệu thống kê, năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt 98,66%, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt gần 59%. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Thượng, xã Xuân Đài được sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng cấp nước nông thôn với kế hoạch, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ước đạt 98,73%; trong đó, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn phấn đấu đạt 60,06%.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và vận hành hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn. Hiện nay, toàn tỉnh có 260 công trình cấp nước tập trung đang hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân khu vực nông thôn.

Tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước, đồng thời rà soát, khắc phục những khu vực còn khó khăn về nguồn nước, hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt chuẩn, góp phần phát triển nông thôn bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khánh Duy