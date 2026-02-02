Thời tiết ngày 2/2: Không khí lạnh duy trì, biển động mạnh nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây rét ở nhiều khu vực đất liền và gió mạnh trên biển.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm xuống thấp, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc các khu vực này, đêm và sáng trời rét. Trong cơn mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bắc Bộ thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, báo hiệu tình trạng thời tiết xấu trên các vùng biển. Dự báo trong ngày và đêm 2/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao 3–5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–3 m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn; đồng thời, người dân các khu vực chịu rét cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe và cây trồng, vật nuôi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo baotintuc.vn