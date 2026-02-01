Xã Vĩnh An không để ai bị bỏ lại phía sau

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh An đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Từ hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát đến chăm lo Tết Nguyên đán, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã Vĩnh An trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Hạ Chuế sau khi hoàn thành xóa nhà tạm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Hạ Chuế là hộ nghèo nhiều năm tại địa phương. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng bỏ đi, để lại 3 người con còn trong độ tuổi đi học, một mình bà Lý là trụ cột gia đình. Cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi, bấp bênh.

Nhiều năm qua, gia đình bà phải sinh sống trong căn nhà tạm bợ, được ông ngoại cho ở nhờ tại trang trại. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa gió lại dột nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trở thành nỗi lo thường trực của người phụ nữ đơn thân nuôi con ăn học.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, anh em, bạn bè và đặc biệt là sự chung tay hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình bà Nguyễn Thị Lý đã được hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn kinh phí này, bà Lý đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, diện tích khoảng 100m2. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chia sẻ trong niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Lý cho biết: “Trước đây nhà dột nát, cứ mưa gió là mẹ con tôi lo lắm, nhiều đêm không dám ngủ. Nay được Nhà nước, chính quyền và mọi người giúp đỡ làm cho căn nhà mới, tôi mừng lắm. Tết này có nhà mới, các con có chỗ học hành tử tế, mẹ con tôi thấy ấm áp, yên tâm hơn nhiều.”

Lãnh đạo xã Vĩnh An trao quà, chung vui cùng gia đình bà Nguyễn Thị Hữu ở thôn Nội trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Không chỉ quan tâm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Vĩnh An cũng được đặc biệt chú trọng. Bà Nguyễn Thị Hữu ở thôn Nội là vợ liệt sĩ Trần Văn Hữu, nhiều năm nay sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Chia sẻ trước hoàn cảnh đó, xã Vĩnh An đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên hỗ trợ 80 triệu đồng; đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng người dân trong thôn giúp ngày công xây nhà. Ngôi nhà mới hoàn thành, bảo đảm công năng sử dụng, kiên cố, khang trang. Bà Nguyễn Thị Hữu xúc động chia sẻ: “Được các cấp, ngành và đơn vị quân đội quan tâm hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng và biết ơn nhiều lắm. Có nhà kiên cố, tôi yên tâm hơn trong cuộc sống.”

Thực tế triển khai tại cơ sở cho thấy, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Vĩnh An được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, xã đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 8 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, với tổng kinh phí 480 triệu đồng, góp phần giúp các hộ ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống.

Cùng với việc chăm lo nhà ở, xã Vĩnh An đang triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng yếu thế là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi neo đơn và các trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch, 1.352 suất quà Tết sẽ được trao tặng, với tổng trị giá trên 730 triệu đồng. Công tác rà soát đối tượng được thực hiện chặt chẽ, đúng người, đúng chế độ, bảo đảm các phần quà được trao kịp thời trước Tết, góp phần để mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Dương Xuân Tiến - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh An cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường rà soát, nắm bắt đời sống các đối tượng yếu thế, bảo đảm công tác chăm lo Tết được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Việc xây dựng nhà ở và trao tặng quà Tết không chỉ góp phần giúp các hộ dân vơi bớt khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội, tạo niềm tin và động lực để người dân vươn lên.

Nguyễn Toàn