Thời tiết ngày 4/2: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ ngày nắng ráo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/2, thời tiết cả nước nhìn chung ổn định vào ban ngày, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, nhất là tình trạng rét về đêm ở khu vực phía Bắc và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong ngày có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trời hửng nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng sớm trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phổ biến có mưa vài nơi. Khu vực phía Bắc trong đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước đó.

Bắc Bộ rét về đêm, trưa và chiều trời hửng nắng.

Các khu vực còn lại trên cả nước, bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, do nền nhiệt thấp hơn, đêm và sáng sớm trời rét, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với cây trồng và vật nuôi nhạy cảm với thời tiết lạnh.

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Ghi nhận tại trạm Huyền Trân, đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày 4/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao từ 3–5m, biển động mạnh.

Cùng thời điểm, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4m, biển động. Dự báo trong đêm 4/2, gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động trên những khu vực biển nêu trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; vùng núi 17-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn