Không cần ăn kiêng khắt khe dịp Tết, bài tập đơn giản giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 60

Sau tuổi 60, mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, dễ tích tụ dù cân nặng ít thay đổi. Thay vì ăn kiêng khắt khe, người cao tuổi có thể giảm mỡ bụng nhờ bài tập ngồi xổm trên ghế đơn giản, an toàn, kết hợp tăng vận động hằng ngày.

1. Vì sao mỡ bụng dễ tích tụ sau tuổi 60?

Sau tuổi 60, việc giảm mỡ bụng trở nên khó khăn hơn do sự thay đổi nội tiết và lối sống ít vận động. Mỡ nội tạng vùng bụng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc giảm mỡ bụng, cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với các bài tập thể dục phù hợp.

Ở người cao tuổi, chiến lược giảm mỡ bụng hiệu quả không nằm ở việc “đốt mỡ tại chỗ”, mà là tăng khối cơ, cải thiện chức năng vận động và tăng mức tiêu hao năng lượng hằng ngày. Trong đó, các bài tập tăng cường sức mạnh chi dưới đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vì đây là nhóm cơ lớn, quyết định khả năng đi lại, giữ thăng bằng và tự lập.

2. Squat trên ghế - bài tập đơn giản nhưng "đa tác dụng"

Một trong những bài tập phù hợp nhất cho người trên 60 tuổi là squat trên ghế (chair squat), tức động tác đứng lên - ngồi xuống từ ghế một cách có kiểm soát. Thoạt nhìn đơn giản nhưng bài tập này huy động đồng thời cơ đùi, cơ mông, cơ bụng và nhóm cơ ổn định thân mình.

Việc kích hoạt các nhóm cơ lớn giúp tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện sức mạnh cơ bắp và gián tiếp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng khi duy trì tập luyện đều đặn.

Ưu điểm nổi bật của squat trên ghế là không cần dụng cụ, dễ điều chỉnh mức độ, an toàn với người mới bắt đầu và người cao tuổi. Quan trọng nhất, đây là động tác gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, giúp cải thiện khả năng đứng lên, leo cầu thang và giảm nguy cơ té ngã.

Cách thực hiện đúng và an toàn:

- Tư thế bắt đầu: Ngồi trên ghế chắc chắn, không có bánh xe. Hai chân mở rộng bằng hông, bàn chân đặt vững trên sàn, đầu gối gập khoảng 90 độ. Giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước.

- Đứng lên: Nghiêng nhẹ thân người về phía trước, siết cơ bụng và cơ mông, từ từ đẩy người đứng dậy. Có thể đưa tay ra trước để giữ thăng bằng, tránh chống tay lên ghế nếu không cần thiết.

- Ngồi xuống: Hạ mông chậm rãi cho đến khi chạm ghế, không "thả rơi" trọng lượng. Giữ thân trên ổn định, kiểm soát chuyển động.

Lưu ý, người mới bắt đầu nên tập 2 - 3 hiệp, mỗi hiệp 8 - 10 lần, nghỉ ngắn giữa các hiệp. Khi sức mạnh cải thiện, có thể tăng dần số lần lặp hoặc số hiệp. Với người có thoái hóa khớp gối, khớp háng hoặc tiền sử đau khớp, nên bắt đầu từ ghế cao hơn để giảm biên độ gập khớp.

Nếu xuất hiện đau khớp rõ rệt hoặc đau nhói, cần dừng tập và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu. Cảm giác mỏi cơ nhẹ là bình thường nhưng không đau khớp dữ dội.

3. Cách tập hiệu quả để giảm mỡ bụng sau tuổi 60

- Giảm mỡ bụng sau tuổi 60 cần ưu tiên an toàn và bền vững, không chạy theo cường độ cao. Quá trình lão hóa làm giảm khối cơ, chậm chuyển hóa và thay đổi nội tiết, khiến mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, dễ tích tụ.

Vì vậy, ngoài các bài tập sức mạnh đơn giản như ngồi xổm trên ghế, người trên 60 tuổi nên duy trì vận động nhẹ xuyên suốt trong ngày như đi bộ, làm việc nhà, leo cầu thang và chủ động đứng dậy sau mỗi 30 - 60 phút ngồi. Mục tiêu phổ biến là 8.000 - 9.000 bước/ngày, tùy thể trạng và bệnh lý nền.

Việc kết hợp ngồi xổm trên ghế với đi bộ liên tục -15 phút mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng tiêu hao năng lượng toàn thân và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng vùng bụng hiệu quả hơn.

- Vận động aerobic mức độ vừa là nền tảng, bao gồm đi bộ nhanh, đạp xe chậm, bơi lội... giúp tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện chức năng tim mạch và nâng cao độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng an toàn.

- Tập sức mạnh nhẹ - trung bình 2 - 3 buổi/tuần giữ vai trò then chốt, nhằm duy trì khối cơ và làm chậm quá trình mất cơ theo tuổi, góp phần duy trì tốc độ chuyển hóa cơ bản và giảm nguy cơ tích tụ mỡ bụng lâu dài.