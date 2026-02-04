Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ưu tú được giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng

Trong năm 2025, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã có 8.155 đoàn viên thanh niên ưu tú được các tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, đạt 101,9% chỉ tiêu. Qua rèn luyện, phấn đấu và xem xét theo đúng quy trình, 6.200 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ưu tú được giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương được kết nạp vào Đảng.

Kết quả trên khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú; đồng thời thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên.

Đảm bảo cả số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú, các tổ chức Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; chú trọng bồi dưỡng các khối thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Cùng với đó, các phong trào, hành động cách mạng được duy trì, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, kịp thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho Đảng xem xét, kết nạp.

Khánh Duy


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn viên thanh niên công tác xây dựng Đảng Phát triển Đảng viên Đoàn viên ưu tú Đoàn thanh niên
Nơi “ươm mầm” những đảng viên trẻ

Nơi “ươm mầm” những đảng viên trẻ
2026-02-04 11:21:00

baophutho.vn Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị, trí tuệ...

Người “thắp lửa” phong trào

Người “thắp lửa” phong trào
2026-02-01 10:28:00

baophutho.vn Năm 2025, khu 7 Hùng Sơn, xã Lâm Thao được cấp trên ghi nhận là điểm sáng về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đô thị văn...

