Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ưu tú được giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng

Trong năm 2025, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã có 8.155 đoàn viên thanh niên ưu tú được các tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, đạt 101,9% chỉ tiêu. Qua rèn luyện, phấn đấu và xem xét theo đúng quy trình, 6.200 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương được kết nạp vào Đảng.

Kết quả trên khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú; đồng thời thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên.

Đảm bảo cả số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú, các tổ chức Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; chú trọng bồi dưỡng các khối thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Cùng với đó, các phong trào, hành động cách mạng được duy trì, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, kịp thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho Đảng xem xét, kết nạp.

Khánh Duy