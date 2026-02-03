Trao học bổng, quà Tết tặng học sinh khuyết tật các xã Hoàng An, Tam Dương và Tam Dương Bắc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 3/2, tại xã Hoàng An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao quà, học bổng hỗ trợ học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Hoàng An, Tam Dương và Tam Dương Bắc.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ trao học bổng hỗ trợ học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẳng định, hoạt động trao quà, học bổng dịp Tết Nguyên đán không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các em học sinh khuyết tật mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với công tác an sinh xã hội, giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao tặng tỉnh Phú Thọ 4.500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng; 76 suất hỗ trợ học bổng dành cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ từ 10-15 triệu đồng mỗi suất.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 11 suất học bổng cho học sinh khuyết tật tại các xã Hoàng An, Tam Dương và Tam Dương Bắc. Những phần quà, suất học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời giúp các gia đình có thêm niềm vui, ấm áp hơn khi Tết đến, Xuân về.

Hoàng Thủy