Xã Thái Hoà trao Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên

Sáng 3/2, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 cho 19 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Niên, Chi bộ thôn Sen Hồ.

Đảng bộ xã Thái Hòa có 19 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026, trong đó có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí mà còn là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của cả Đảng bộ và Nhân dân xã Thái Hòa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh mong muốn, các đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nêu gương, giữ trọn trách nhiệm của người đảng viên, tích cực vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước mắt, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 25 suất quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo xã Thái Hòa. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng nhu yếu phẩm.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và Bí thư Đảng uỷ xã Thái Hoà trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hộ nghèo.

Trao những phần quà ý nghĩa đến các hộ nghèo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo xã Thái Hòa trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thái Hòa tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thuý Hường