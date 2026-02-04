Chung tay “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Góp phần chung tay “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã vận động nguồn lực chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời, duy trì hiệu quả các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, củng cố mạng lưới an sinh ngay từ cơ sở.

Cùng cán bộ Hội LHPN xã Lương Sơn, chúng tôi tham gia chương trình phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Lương Sơn. Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn cùng những bệnh nhân và người nhà trong thời gian điều trị, Hội đã phối hợp với Câu lạc bộ Kết nối trái tim - Đội Lương Sơn cùng nhà hảo tâm duy trì thường xuyên việc phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân.

Chi Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an xã Lương Sơn nhận đỡ đầu cháu Đỗ Minh Thư, trú tại thôn Đồng Sầm, xã Lương Sơn.

Chị Phạm Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Sơn cho biết: "Mỗi suất cơm, bát cháo không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của hội viên và các tình nguyện viên đối với cộng đồng. Đây chỉ là một trong số nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội mà phụ nữ Lương Sơn đã và đang tổ chức thực hiện.

Hội phụ nữ xã Lương sơn hiện có 61 chi hội với 6.322 hội viên. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Hội triển khai hiệu quả nhiều mô hình thiết thực như: chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, đỡ đầu 31 trẻ mồ côi; vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ trẻ em nghèo, duy trì phong trào hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp hội viên bệnh tật.

Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giai đoạn 2020 - 2025, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã xã hội hóa được 112 tỷ đồng cho công tác nhân đạo từ thiện. Vận động, kết nối xây dựng và sửa chữa 436 nhà Mái ấm tình thương, Nhà đại đoàn kết, Mái ấm biên cương; đỡ đầu 1.208 trẻ mồ côi. Tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 130.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vai trò của Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã biên giới phía Bắc với số tiền trên 4,9 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Giai đoạn 2025 - 2030, đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 2.713 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hội hỗ trợ thành lập mới 34 hợp tác xã; thành lập mới 201 tổ/nhóm liên kết, tổ hợp tác phát triển kinh tế.

Phụ nữ dân tộc Dao xã Mường Động được hỗ trợ vốn và kỹ năng để phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

Việc hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đa chiều được triển khai theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội LHPN các cấp chủ động huy động các nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các ngân hàng, Quỹ TYM và các tổ chức tín dụng - tiết kiệm giúp hội viên tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất với tổng số vốn cho vay trên 4.353 tỷ đồng, cho 143.305 hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, các cấp Hội đã giúp đỡ 20.409 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hội viên khó khăn, trong đó có 11.186 hộ thoát nghèo, cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Hội LHPN các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức cho phụ nữ về chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều. Vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế phù hợp, tạo việc làm ổn định tại chỗ; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.

Dương Liễu