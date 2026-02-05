Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, song các đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới sẽ khiến nhiều khu vực chuyển rét, kèm mưa và dông.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 5/2 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Các khu vực còn lại trên cả nước đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Tuy nhiên, từ đêm 6 đến ngày 9/2, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 7/2, trời chuyển rét; riêng thời kỳ 8–9/2, khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối, có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Từ khoảng 11–13/2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trong thời kỳ 7–9/2 dự báo có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Giai đoạn 11–13/2 tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và dông; những ngày khác mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 26-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

