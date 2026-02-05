Đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng cao. Để phục vụ tốt nhu cầu này, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã và đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, xây dựng biểu đồ chạy xe phù hợp. Cùng với đó, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo ổn định giá cước, trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong hoạt động vận tải hành khách.

Năm 2025, hoạt động dịch vụ vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Cụ thể, dịch vụ vận tải hành khách của tỉnh tăng 18,8%, luân chuyển hành khách tăng 21,1% so với năm 2024. Dự báo, dịp Tết Nguyên đán, lượng hành khách đi lại trên các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh tăng khoảng 15%-20% so với ngày thường, tập trung vào một số thời điểm trước và sau Tết.

Nhân viên Bến xe khách Việt Trì kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và điều kiện của người lái xe trước khi xuất bến.

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết và mùa lễ hội.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải, quản lý các bến xe, bãi đỗ xe được tăng cường. Trong đó, việc chuẩn bị đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng phương tiện vận tải, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của Nhân dân, không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu phương tiện vận chuyển được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đồng chí Phạm Tuấn Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Đơn vị đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và các bến xe khách xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, triển khai phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ Tết và lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Các đơn vị phải có phương án tăng cường, dự phòng phương tiện khi nhu cầu đi lại tăng đột biến; bảo đảm phương tiện tham gia giao thông có tình trạng kỹ thuật tốt; quán triệt lái xe thực hiện nghiêm các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước và trong khi lái xe.

Thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định về giá cước vận tải; đồng thời có các hình thức ưu tiên, ưu đãi đối với người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật, người cao tuổi như: Giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến và các dịch vụ kèm theo. Các đơn vị phải bố trí nhân viên theo dõi hành trình, tốc độ, thời gian lái xe của lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm.

Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ hiện đang quản lý 8 bến xe trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc hành khách trong dịp Tết, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách, xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ vận tải khách Tết tại các bến. Giá cước, các loại giá, phí dịch vụ tại bến được công khai, minh bạch.

Đơn vị tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và điều kiện của người lái xe trước khi xuất bến, kiên quyết không cho các phương tiện không đủ điều kiện an toàn tham gia vận chuyển hành khách. Đồng thời, chú trọng chỉnh trang bến bãi, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền cho lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực bến xe.

Theo ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ, đơn vị đã chỉ đạo các bến xe trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng phương án tăng cường phương tiện, kịp thời giải tỏa hành khách trong các thời điểm cao điểm. Công tác phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương được tăng cường nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn và an ninh trật tự trong khu vực bến xe.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; đẩy mạnh tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm gây cản trở giao thông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Lệ Oanh