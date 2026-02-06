Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn và Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam trên địa bàn phường Hòa Bình. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc Tết cán bộ, công nhân và người lao động tại Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo với đoàn công tác về tình hình sản xuất, kinh doanh. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyên sản xuất thấu kính quang học, xuất khẩu 100% sang các thị trường quốc tế, với khách hàng là các tập đoàn như Canon, Nikon, Sony, Tamron, Pentax.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Công ty trao quà Tết cho công nhân, người lao động.

Giai đoạn 2002-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty đạt trên 357 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu chiếm 235,5 triệu USD. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,135 triệu USD, tăng trên 20% so với năm 2024. Doanh thu xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 duy trì tăng trưởng ổn định. Hiện nay, Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 845 lao động, chủ yếu là người dân địa phương, với thu nhập bình quân đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và nộp ngân sách Nhà nước. Riêng năm 2025, Công ty nộp ngân sách hơn 11,6 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm quan hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2001, hiện là đơn vị hoạt động đa ngành trên địa bàn tỉnh, với hệ sinh thái gồm 8 Công ty thành viên. Các lĩnh vực hoạt động gồm: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; đầu tư năng lượng tái tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Doanh thu bình quân hằng năm của Công ty đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, bình quân trên 100 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn.

Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty đã ủng hộ 720 suất quà Tết cho các hộ nghèo tại 46 phường, xã, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của hai doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất Trường Chính trị khu vực Hòa Bình.

Cũng trong chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra cơ sở vật chất Trường Chính trị tại khu vực Hòa Bình. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí giao các sở, ngành liên quan tham mưu phương án sử dụng trụ sở bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Mạnh Hùng