Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại các xã Hiền Quan, Tam Nông.

Lãnh đạo Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và lãnh đạo xã Hiền Quan trao quà Tết cho các nạn nhân.

Đoàn đã trao tặng tổng số 60 suất quà Tết cho các nạn nhân da cam/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân, mỗi suất trị giá từ 500.000 đến trên 1.000.000 đồng, bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu.

Lãnh đạo Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và lãnh đạo địa phương cũng động viên các gia đình tiếp tục vươn lên, giữ vững niềm tin, tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh, hòa nhập với cộng đồng.

Lãnh đạo xã Tam Nông tiếp nhận các suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin do Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng trên 100 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam và thân nhân. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, lan tỏa thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp thêm nghị lực để các gia đình nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình.

Lê Hoàng