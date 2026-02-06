Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại các xã Hiền Quan, Tam Nông.

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Lãnh đạo Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và lãnh đạo xã Hiền Quan trao quà Tết cho các nạn nhân.

Đoàn đã trao tặng tổng số 60 suất quà Tết cho các nạn nhân da cam/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân, mỗi suất trị giá từ 500.000 đến trên 1.000.000 đồng, bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu.

Lãnh đạo Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và lãnh đạo địa phương cũng động viên các gia đình tiếp tục vươn lên, giữ vững niềm tin, tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh, hòa nhập với cộng đồng.

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Lãnh đạo xã Tam Nông tiếp nhận các suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin do Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng trên 100 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam và thân nhân. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, lan tỏa thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp thêm nghị lực để các gia đình nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nạn nhân chất độc da cam Trao quà tết Hội doanh nhân trẻ Chương trình Hoàn cảnh khó khăn Không khí Gia đình Tam nông Nỗi đau Cuộc sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long