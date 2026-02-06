Tân Mai cần phát huy tinh thần “dám làm, làm đến cùng”

Đó là yêu cầu của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi đến thăm và làm việc tại xã Tân Mai vào chiều 6/2 để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc với xã Tân Mai.

Xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai xã Sơn Thủy và Tân Thành. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên 130,71km2, dân số trên 7.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,62%. Địa hình chủ yếu là đồi núi, bị chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở.

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán; liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm hạn chế; đời sống và thu nhập của người dân thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền xã Tân Mai.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Mai đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai kịp thời các hoạt động điều hành, quản lý theo đúng quy định. Năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của xã đạt và vượt kế hoạch được giao.

Trong đó, thu ngân sách Nhà nước đạt 256% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/người/năm, vượt 12,3% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,15%, từ 33,08% xuống còn 29,93%. Quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai, các dự án trọng điểm trên địa bàn xã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt hiệu quả rõ nét. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm hơn so với kế hoạch đề ra; một số tồn tại, vướng mắc kéo dài từ giai đoạn trước được tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Tân Mai hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là thiếu quỹ đất để quy hoạch phân khu xây dựng các khu tái định cư, trường học tại những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở. Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông còn thiếu và yếu, ảnh hưởng đến giao thương, đi lại của người dân. Tình trạng thiếu cán bộ ở vị trí chuyên môn khiến áp lực công việc trong lĩnh vực hành chính ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo xã kiến nghị tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch xã; quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường trọng yếu và Cảng Bãi Sang nhằm tạo động lực phát triển du lịch; đồng thời bổ sung biên chế, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của xã Tân Mai, đồng thời đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an xã làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp Tết.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn của xã Tân Mai; đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đến cùng, làm có kết quả”; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp theo tinh thần “6 rõ”; quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong đó tập trung thực hiện 28 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác hiệu quả tiềm năng khu du lịch quốc gia lòng hồ Hòa Bình; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại cảng Bãi Sang xã Tân Mai.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các kiến nghị của xã Tân Mai; giao các sở, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo lộ trình phù hợp, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tại Cảng Bãi Sang xã Tân Mai.

Mạnh Hùng