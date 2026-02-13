Quốc phòng - An ninh
Công bố Quyết định giảm án cho 12 phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1

Sáng 13/2, Trạm Tạm giam số 1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cùng Giám thị Trại Tạm giam số 1 trao quyết định giảm án cho các phạm nhân.

Tại buổi lễ, đại diện Trại Tạm giam số 1 đã công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và trao quyết định cho 12 phạm nhân được giảm án trước thời hạn, trong đó có 4 phạm nhân sau khi giảm án đã hoàn thành án phạt. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tích cực chấp hành nghiêm các nội quy, quy định trại giam; đồng thời nỗ lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Lễ công bố quyết định giảm án.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Giám thị Trại Tạm giam số 1 gửi lời động viên các phạm nhân được xét giảm án phạt tù đợt này; đồng thời ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 đã giáo dục, giúp đỡ những phạm nhân trong thời gian chấp hành án.

Giám thị Trại Tạm giam số 1 mong muốn các phạm nhân sau khi trở về địa phương cần nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành công dân tốt. Đối với những phạm nhân khác cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chấp hành án phạt còn lại để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Quyết định giảm án thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để các phạm nhân sớm đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Đức Anh

