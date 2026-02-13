Công bố Quyết định giảm án cho 12 phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1

{title}
{publish}
{head}
Sáng 13/2, Trạm Tạm giam số 1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cùng Giám thị Trại Tạm giam số 1 trao quyết định giảm án cho các phạm nhân.
Tại buổi lễ, đại diện Trại Tạm giam số 1 đã công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và trao quyết định cho 12 phạm nhân được giảm án trước thời hạn, trong đó có 4 phạm nhân sau khi giảm án đã hoàn thành án phạt. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tích cực chấp hành nghiêm các nội quy, quy định trại giam; đồng thời nỗ lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quang cảnh Lễ công bố quyết định giảm án.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Giám thị Trại Tạm giam số 1 gửi lời động viên các phạm nhân được xét giảm án phạt tù đợt này; đồng thời ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 đã giáo dục, giúp đỡ những phạm nhân trong thời gian chấp hành án.
Giám thị Trại Tạm giam số 1 mong muốn các phạm nhân sau khi trở về địa phương cần nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành công dân tốt. Đối với những phạm nhân khác cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chấp hành án phạt còn lại để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Quyết định giảm án thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để các phạm nhân sớm đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
Đức Anh
baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với việc tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Công an...
baophutho.vn Nhận thức rõ thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Công an xã Mai Hạ chủ động...
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ...
baophutho.vn Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, xã Đức Nhàn rộn ràng hơn bởi sắc Xuân và hơi ấm tình quân - dân. Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết...
baophutho.vn Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí ấm áp lan tỏa khắp các xóm, bản trên địa bàn xã Bao La khi chương trình tình nguyện “Hành trình...
baophutho.vn Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cũng là thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...
baophutho.vn Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách thập phương du Xuân, tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, các cấp chính...