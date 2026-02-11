Giữ bình yên Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cũng là thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Để bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều phương án, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

Người dân xã Ngọc Sơn giao nộp vũ khí tự chế.

Để bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng Công an tỉnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/3/2026. Với sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhiều vụ án, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế đã bị triệt phá, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Điển hình, hồi 17 giờ ngày 15/12, tại khu 9, xã Bản Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Bản Nguyên kiểm tra, phát hiện một đối tượng trú tại xã Bản Nguyên có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 5,318 gam heroin và 1,306 gam Methamphetamine.

Tiếp đó, hồi 14 giờ 30 phút ngày 28/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Phong Châu kiểm tra một nhà trọ tại khu 9, phường Phong Châu (do chị Quách Thị Hiền, sinh năm 1982, trú tại khu 9, phường Phong Châu làm chủ). Qua kiểm tra, phát hiện Trần Tiến Hải (sinh năm 1999, trú tại khu 9, phường Phong Châu) và Trần Văn Hùng (sinh năm 2000, trú tại khu 11, phường Phong Châu) có hành vi sản xuất pháo. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến hành vi sản xuất pháo hoa nổ và pháo nổ. Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an tỉnh xác định tổng khối lượng pháo hoa nổ và pháo nổ các đối tượng đã sản xuất là 13,2 kg.

Theo Công an tỉnh, sau hơn 1 tháng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhiều vụ án, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế đã bị triệt phá, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội, nhất là đánh bạc được tập trung triệt xóa nhiều ổ nhóm. Lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố điều tra 317 vụ, với 598 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 95,77%; thu hồi tài sản trị giá gần 500 triệu đồng; vận động thu hồi 283 khẩu súng các loại. Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố 194 vụ, với 384 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Thượng tá Ngô Thanh Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội trong dịp Tết; lập danh sách các đối tượng thanh, thiếu niên hư có nguy cơ phạm tội để có biện pháp quản lý, phòng ngừa; không để hình thành, tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các lực lượng nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT, không để xảy ra phức tạp. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời điểm diễn ra bầu cử, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm ANTT; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, không để kéo dài; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, bám sát chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu công tác; quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu năm. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ động triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ...

Huy Thắng