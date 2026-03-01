Lễ hội Đình Khênh năm 2026: Bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Mường

Trong 3 ngày, từ 28/2 đến hết 2/3 (tức ngày 12, 13, 14 tháng Giêng âm lịch), tại Đình Khênh, xóm Răng Thiển, xã Thượng Cốc, UBND xã Thượng Cốc tổ chức Lễ hội Đình Khênh năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng cộng đồng của Nhân dân địa phương.

Chương trình nghệ thuật tại lễ hội.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, chào Xuân Bính Ngọ 2026. Thông qua các hoạt động, địa phương tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc các giá trị di sản văn hóa như lễ rước Vua, rước Thành Hoàng; rước Bông cơm trái lúa; các trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch tâm linh, gắn bảo tồn di tích với phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức chương trình lễ hội đánh trống, chiêng khai hội.

Phần lễ gồm nhiều nghi thức đặc trưng như: Rước Vua, rước Thành Hoàng; rước Bông cơm trái lúa; khơi nước vó Đình (giếng Đình); phát giống lúa lộc; cầu Chim; chặt cây Đèn trấn ma quỷ, giữ yên đất Mường; cúng quay vần tượng Dạ Há; gõ Đuống đuổi gió bão, gọi mưa về; nghi lễ Kéo Hội. Các nghi thức thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên, no ấm.

Nghi lễ phát giống lúa lộc đầu Xuân.

Nghi lễ cầu chim.

Phần hội diễn ra sôi nổi với chương trình khai mạc; thi trình diễn trang phục dân tộc Mường; giao lưu văn nghệ; các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đánh mảng, bắn nỏ; giải bóng chuyền nam, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Được phục dựng từ năm 2018, Lễ hội Đình Khênh là lễ hội tín ngưỡng dân gian gắn với đình Khênh dưới chân núi Khụ Khênh, thường tổ chức vào ngày 12, 13 tháng Giêng theo lịch Mường (tức ngày 13, 14 tháng Giêng âm lịch). Lễ hội gắn với truyền thuyết về ông Chưởng Tín và bà Triệu Ân chiêu binh đánh giặc Ngô, cũng như câu chuyện về hai anh em ông Hiển, ông Hiệu được Nhân dân tôn làm Thành Hoàng và thờ tại đình.

Quang cảnh Đình Khênh ngày lễ hội.

Trải qua thời kỳ chiến tranh và những năm kinh tế khó khăn, lễ hội từng bị gián đoạn. Những năm gần đây, lễ hội được quan tâm khôi phục, góp phần động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và bản sắc văn hóa Mường trong đời sống hôm nay.

Nghi lễ đâm đuống.

Lễ hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, thể hiện sắc thái văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường xã Thượng Cốc. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân trong việc chung tay gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hồng Duyên