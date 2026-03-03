Thời tiết 3/3: Không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ, nhiều nơi mưa rét, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ giảm 2–3 độ so với những ngày trước.

Theo dự báo, trong ngày 3/3, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15–18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16–18 độ C.

Trên biển, hiện nay gió ở các vùng biển còn hoạt động yếu. Tuy nhiên, trong ngày và đêm 3/3, tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 2–4m.

Đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 1–2m. Ngoài ra, trong ngày 3/3, tại Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn