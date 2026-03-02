Công bố 19 đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 vào vòng bình chọn trực tuyến

Sáng 2/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Trải qua 29 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước. Nhiều Gương mặt trẻ đã trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị, trở thành những doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học xuất sắc, những văn nghệ sĩ thành danh, công dân tiêu biểu...

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử.

Về cơ cấu, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh: 137 người, dân tộc thiểu số: 8 người. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi; ít tuổi nhất là 10 tuổi. Trong đó, lĩnh vực Học tập và Lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất (30 hồ sơ); lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước ít đề cử nhất (2 hồ sơ).

Ngày 26/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần 1 tại trụ sở Trung ương Đoàn. Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đề xuất danh sách 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần 1 (không lựa chọn ở lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước vì lĩnh vực này không có đề cử thực sự xuất sắc).

Tại phiên họp lần 1, các thành viên Hội đồng đã tập trung trí tuệ phân tích cụ thể, chi tiết từng hồ sơ, thành tích của các đề cử ở các lĩnh vực để tìm ra gương mặt tiêu biểu nhất. Qua một buổi làm việc trách nhiệm, khoa học, Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam” năm 2025 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Trong số các đề cử xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng, như: TS. Phạm Anh Tuấn, trưởng bản Mùa A Thi, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc...

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, từ ngày 2-16/3/2026. Ban tổ chức sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại một số đơn vị báo chí.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2025, tại Thủ đô Hà Nội.

Theo chinhphu.vn