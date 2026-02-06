Triển lãm mỹ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”

Ngày 6/2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, chào mừng Đảng, mừng Xuân mới và hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới.

Triển lãm trưng bày 46 tác phẩm của 41 tác giả đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ (cũ) với sự đa dạng về đề tài và chất liệu; phản ánh sinh động những thành tựu văn hóa - xã hội; vẻ đẹp thiên nhiên, con người, phong tục tập quán của nhiều vùng, miền trong cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Qua đó, không chỉ mang giá trị nghệ thuật, tạo không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp giữa các văn nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi người xem.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Triển lãm mỹ thuật không chỉ là dịp để giới thiệu những sáng tác mới của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh mà còn là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của văn nghệ sĩ đối với Đảng, với mùa Xuân và với chặng đường phát triển mới của đất nước.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp tích cực vào đời sống tinh thần của xã hội.

Các đại biểu tham quan các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Lê Minh