Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triển lãm mỹ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”

Ngày 6/2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, chào mừng Đảng, mừng Xuân mới và hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới.

Triển lãm trưng bày 46 tác phẩm của 41 tác giả đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ (cũ) với sự đa dạng về đề tài và chất liệu; phản ánh sinh động những thành tựu văn hóa - xã hội; vẻ đẹp thiên nhiên, con người, phong tục tập quán của nhiều vùng, miền trong cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Qua đó, không chỉ mang giá trị nghệ thuật, tạo không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp giữa các văn nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi người xem.

Triển lãm mỹ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Triển lãm mỹ thuật không chỉ là dịp để giới thiệu những sáng tác mới của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh mà còn là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của văn nghệ sĩ đối với Đảng, với mùa Xuân và với chặng đường phát triển mới của đất nước.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp tích cực vào đời sống tinh thần của xã hội.

Triển lãm mỹ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”

Các đại biểu tham quan các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đất nước mừng đảng mừng xuân Nghệ thuật Phát triển tỉnh Phú Thọ Khai mạc Mỹ thuật Nghệ sĩ Ý nghĩa Vĩnh Phúc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long