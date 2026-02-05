Trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Tây Cốc

Ngày 5/2, xã Tây Cốc tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao quà từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tây Cốc cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Hà Trung Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Cốc trao quà từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và xã Tây Cốc đã trao 43 suất quà từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), với tổng giá trị gần 60 triệu đồng; Phòng Giao dịch Tây Cốc - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trao 27 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo xã Tây Cốc trao 27 suất quà, trị giá 350 nghìn đồng/suất.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao quà từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và chính quyền xã Tây Cốc đã thăm hỏi, chúc Tết gia đình anh Nhữ Thanh Hải là hộ nghèo đồng bào dân tộc Cao Lan tại khu Tân Long, động viên gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ninh Giang (xã Tây Cốc)