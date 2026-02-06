Ban liên lạc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tặng 100 suất quà cho hội viên

Ngày 6/2, tại Nhà khách Quân khu 2, Ban liên lạc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào phối hợp với nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức trao quà tặng hội viên trên địa bàn tỉnh nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại diện Ban liên lạc và nhà tài trợ trao quà Tết cho các hội viên.

Tại buổi trao quà, đại diện Ban liên lạc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào và nhà tài trợ đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể hội viên trên địa bàn tỉnh.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động trao quà Tết cho hội viên của Ban liên lạc và Quỹ Thiện Tâm thể hiện sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chăm lo cho các hội viên cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã làm việc tại Lào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia vì cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đức Anh