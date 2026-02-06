Sôi nổi hội thi gói bánh chưng chào Xuân Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 6/2, Công đoàn Công ty Cổ phần TASA Group tổ chức Hội thi gói bánh chưng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Tết sum vầy - Xuân 2026”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Tham gia hội thi có 12 đội đến từ các tổ Công đoàn trong Công ty, mỗi đội gồm 5 thành viên. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm cao, các đội thi trực tiếp thực hiện gói bánh chưng truyền thống và trưng bày sản phẩm theo quy định của Ban tổ chức.

Hội thi thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia cổ vũ, động viên các đội thi.

Theo thể lệ, trong thời gian 30 phút, mỗi đội phải hoàn thành gói bằng tay 2 cặp bánh chưng vuông, bảo đảm đúng kích thước, hình thức đẹp, chắc chắn, đồng thời trình bày mâm bánh hài hòa, thẩm mỹ. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí gồm: Số lượng, chất lượng, hình thức bánh và phần trưng bày gian hàng, với tổng số điểm tối đa là 10 điểm.

Thông qua Hội thi góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa những người lao động, tạo không khí vui tươi, ấm áp.

Với kinh nghiệm và sự khéo léo, các đội thi đã phối hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn như: Vo gạo, xếp lá dong, đong nhân, buộc lạt... Nhiều sản phẩm được gói chắc tay, vuông vức, phần trang trí, trưng bày mâm bánh được các đội đầu tư sáng tạo, mang đậm sắc Xuân, tạo ấn tượng đối với Ban giám khảo và người xem.

Phần trình bày, trang trí mâm bánh thể hiện sự khéo léo của các đội thi.

Ban giám khảo chấm, đánh giá phần thi của các đội tham gia.

Kết quả hội thi, Tổ Công đoàn KCS giành điểm cao nhất với 9,2/10 điểm. Việc tổ chức Hội thi đã mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao tinh thần đoàn kết trong doanh nghiệp. Thông qua hoạt động, người lao động thêm gắn bó với đơn vị, cùng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn.

Hồng Nhung