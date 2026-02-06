Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3

Ngày 6/2, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy lần thứ nhất năm 2026 dành cho các học viên đang cai nghiện tại cơ sở.

Quang cảnh hội thi.

Hội thi thu hút sự tham gia của 3 đội thi, trải qua 4 phần thi với nội dung phong phú, được xây dựng khoa học, tập trung đánh giá kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, kỹ năng trình bày, năng lực tuyên truyền cũng như tinh thần trách nhiệm của các đội. Nhiều phần thi được Ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị công phu, sáng tạo, thể hiện sự nghiêm túc và hiểu biết của các học viên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, là hình thức giáo dục pháp luật sinh động, hiệu quả nhằm thay đổi hành vi, trang bị kiến thức để phòng tránh tái nghiện, sống có trách nhiệm với bản thân, không vi phạm pháp luật sau khi trở về với gia đình giúp học viên tự tin hơn trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Thanh Phúc - Anh Đức