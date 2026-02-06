Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà Tết tại xã Cao Phong

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/2, tại xã Cao Phong, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng và dự lễ khởi công nhà Đại đoàn kết. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Cao Phong.

Tại chương trình, 100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật nặng trên địa bàn xã Cao Phong đã được nhận quà Tết, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm hỏi, trao quà Tết cho gia đình ông Bùi Văn Bươn, xóm Trang Trên.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Phi Long chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Phong đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều được đón Tết no ấm, đủ đầy.

Lãnh đạo xã Cao Phong tặng quà Tết cho gia đình ông Bùi Văn Bươn, xóm Trang Trên.

Đồng chí chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các giải pháp chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long và đoàn công tác dự lễ khởi công nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Bươn, xóm Trang Trên.

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Phi Long đã tới thăm hỏi, tặng quà và dự lễ khởi công nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Bươn, xóm Trang Trên, thuộc diện hộ cận nghèo. Ngôi nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng từ chương trình tặng quà Tết của Đoàn ĐBQH hội tỉnh.

Hồng Duyên