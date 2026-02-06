Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở VH-TT&DL; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã truyền đạt các chuyên đề: Quy trình bầu cử; những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu đã trao đổi, giải đáp những thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Thu Hà