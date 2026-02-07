Trao 350 suất quà tặng hộ nghèo, cận nghèo xã Đạo Trù

Chiều 7/2, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Pheo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Vinclub tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đạo Trù.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và xã Đạo Trù trao quà tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 350 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất, trong đó có 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup mong muốn các gia đình có thêm niềm vui, sự động viên để chuẩn bị đón năm mới an lành.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xã Đạo Trù trao quà tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn xã Đạo Trù.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Đạo Trù Trần Phú Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm và các đơn vị đồng hành đã dành tình cảm, nguồn lực hỗ trợ Nhân dân xã Đạo Trù; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay vì công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thuý Hường