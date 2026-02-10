Chí Tiên tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống luôn là “phép thử” với năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Ở xã Chí Tiên, “phép thử” ấy được bắt đầu bằng những việc làm cụ thể: Lựa chọn đúng khâu đột phá, ban hành nghị quyết chuyên đề đúng thời điểm và tập trung vào những vấn đề then chốt của nhiệm kỳ mới.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chí Tiên hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế “một cửa”.

Những quyết sách sớm, trúng trọng tâm

Để cụ thể hoá Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Chí Tiên đã xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề như một cách “chia nhỏ” mục tiêu lớn của Đại hội thành những nhiệm vụ có địa chỉ rõ ràng, dễ theo dõi, dễ kiểm tra. Ba nghị quyết chuyên đề tập trung vào những điểm nghẽn và yêu cầu cấp thiết của địa phương gồm: Lãnh đạo phát triển đảng viên mới; phát triển hạ tầng giao thông - kết nối liên vùng, tạo dư địa phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả điều hành. Trong đó, nghị quyết về phát triển đảng viên mới sẽ sớm được ban hành ngay trong quý I/2026 cho thấy sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy trong việc bắt tay vào những việc khó của nhiệm kỳ.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Thảo Nam, việc lựa chọn phát triển đảng viên mới làm nghị quyết chuyên đề đầu tiên không phải ngẫu nhiên. Thực tiễn nhiệm kỳ trước cho thấy, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở một số chi bộ khu dân cư còn khó khăn; tỷ lệ kết nạp chưa đồng đều giữa các loại hình chi bộ. Vì vậy, thay vì chỉ nêu mục tiêu chung trong Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa bằng nghị quyết riêng, xác định rõ chỉ tiêu, giải pháp và trách nhiệm của từng cấp ủy, từng chi bộ. Từ rà soát nguồn quần chúng ưu tú, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên đến yêu cầu cấp ủy cơ sở trực tiếp hỗ trợ người xin vào Đảng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ... tất cả được đặt trong lộ trình rõ ràng.

Cùng với xây dựng Đảng, hai nghị quyết chuyên đề còn lại tiếp tục cho thấy cách làm “đi trước một bước” của Chí Tiên. Nghị quyết về phát triển hạ tầng giao thông - kết nối liên vùng tập trung tháo gỡ những nút thắt về giao thông, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển. Trong khi đó, nghị quyết về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số hướng tới thay đổi phương thức điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.

Từ việc ban hành sớm các nghị quyết chuyên đề cho thấy, Chí Tiên chủ động đẩy nhanh tiến trình đưa tinh thần Đại hội vào thực tiễn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vì thế được triển khai theo cách rõ việc, rõ hướng đi ngay từ đầu nhiệm kỳ - một tiền đề quan trọng để tạo chuyển động thực chất trong những năm tiếp theo.

Rõ mục tiêu phấn đấu

Đảng bộ xã Chí Tiên có 38 chi bộ trực thuộc với 851 đảng viên, trong đó có 5 chi bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Trên cơ sở đánh giá thực trạng nhiệm kỳ trước, Đảng bộ xã xác định mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên đạt 3%/năm, tập trung vào các chi bộ khu dân cư, trường học, cơ quan, y tế và lực lượng lao động trẻ trong các khu công nghiệp.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - hạ tầng, Nghị quyết Đại hội được cụ thể hóa bằng các mục tiêu có thể đo đếm. Xã đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt khoảng 450 tỷ đồng, đến năm 2030 có 30 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Việc ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, gắn với Quốc lộ 2D và các cụm công nghiệp, được coi là đòn bẩy để thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển.

Song song với đó, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số được xác định là hướng đi bắt buộc trong bối cảnh mới. Xã đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số, 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Đây không chỉ là con số mang tính kỹ thuật, mà hướng tới thay đổi cách thức điều hành, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Thảo Nam, việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống được lượng hoá bằng những chỉ tiêu xã hội cụ thể, gắn chặt với từng lĩnh vực quản lý. Xã đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; 95,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. “Đây không chỉ là những con số để phấn đấu, mà còn là thước đo để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong suốt nhiệm kỳ”, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh.

Thực tiễn triển khai cho thấy, chỉ khi Nghị quyết được giao đúng địa chỉ và được đo đếm bằng những kết quả cụ thể, tinh thần Đại hội mới thực sự bước vào đời sống. Ở Chí Tiên, từ các nghị quyết chuyên đề đến từng phần việc ở cơ sở, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đang được “thử lửa” qua từng việc làm, từng con số, từng chuyển động cụ thể, qua từng năm của nhiệm kỳ. Đó sẽ là thước đo rõ nhất cho hiệu quả lãnh đạo và sức sống của Nghị quyết trong thực tiễn.

Nguyễn Yến