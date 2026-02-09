Mang Xuân ấm đến người dân xã Đạo Trù

Với 900 suất quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cùng 10 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá 600 triệu đồng được trao đến tay người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người có uy tín, đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên..., chương trình “Tết Nhân ái, Chợ 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Đồng Pheo, xã Đạo Trù đã mang mùa Xuân ấm áp đến với người dân vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Chiều 8/2, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, trao 200 suất quà Tết tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên, người có uy tín trên địa bàn xã Đạo Trù.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Gian hàng 0 đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao biểu trưng 10 ngôi nhà với tổng trị giá 600 triệu đồng cho các gia đình xã Đạo Trù khó khăn về nhà ở.

Trước đó vào chiều 7/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, cấp ủy, chính quyền xã trao 350 suất quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Đạo Trù.

Chi Hội Phụ nữ 21 thôn của xã tổ chức gói bánh chưng, bánh gio, bánh tẻ làm quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn tại chợ Tết 0 đồng.

Câu lạc bộ hát Văn, hát Chèo Yên Dương, xã Đạo Trù tập luyện tiết mục múa, hát chèo “hát về Tổ quốc hôm nay” biểu diễn phục vụ bà con Nhân dân tại chương trình.

Làn điệu Soọng cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu được biểu diễn tại chương trình.

25 gian hàng 0 đồng với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 2 ngày tổ chức, Chương trình Tết nhân ái và Chợ Tết 0 đồng đã thành công tốt đẹp không chỉ mang đến niềm vui ngày cận Tết, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sán Dìu xã Đạo Trù vững tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thuý Hường