Tam Nông chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo an sinh cho các đối tượng yếu thế tiếp tục được xã Tam Nông quan tâm triển khai đồng bộ, thiết thực. Trong đó, hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà trường trên địa bàn không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các em thêm ấm áp, tự tin đón xuân mới.

Năm học 2025-2026, xã Tam Nông có 17 trường học với tổng số 4.920 học sinh; riêng khối THPT và Trung tâm GDNN-GDTX có 57 lớp với 2.558 học sinh. Bên cạnh đa số học sinh có điều kiện học tập ổn định, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật cần sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đoàn cán bộ xã Tam Nông trao quà Tết cho gia đình cháu Phan Trần Long - học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Dậu Dương bị dị tật bẩm sinh.

Trước khi cho học sinh nghỉ Tết theo quy định của Sở GD&ĐT, Trường THCS Hưng Hóa tổ chức một số hoạt động ý nghĩa hướng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc chăm lo cho học sinh yếu thế luôn được Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường xác định là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. Cô giáo Đỗ Thị Việt Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Toàn trường hiện có 561 học sinh, trong đó 39 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh rất khó khăn.

Nhằm kịp thời động viên các em, dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 39 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho các em học sinh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Bên cạnh đó, trường còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã trao tặng thêm 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng dành cho các em”.

Được nhận quà Tết từ cô Hiệu trưởng, em Lương Bích Ngọc, học sinh lớp 8B xúc động: “Hơn một năm qua, cháu mồ côi cả bố và mẹ. Mặc dù được chú thím quan tâm, thương yêu nhưng cháu vẫn chưa thể vơi đi nỗi nhớ thương bố mẹ. Được thầy cô tặng quà Tết, với cháu đó là món quà rất ý nghĩa. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô”.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ xã Tam Nông, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao quà Tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, Ủy ban MTTQ và Đoàn thanh niên xã đã trao 146 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, các trường học trên địa bàn xã cũng tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà Tết bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tính đến ngày 22 tháng Chạp, các nhà trường đã trao 120 suất quà với tổng giá trị trên 50 triệu đồng, góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết cổ truyền.

Trường Tiểu học Hưng Hoá trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, Đoàn xã đã triển khai chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thông qua việc tiếp nhận tài trợ 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng từ Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Đoàn xã đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ xã trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Tam Nông cho biết: “Chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tặng quà, thăm hỏi, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một cái Tết ấm áp hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho quê hương”.

Tết Nguyên đán đang đến gần, với sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của xã hội, tin rằng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Nông sẽ có thêm niềm vui, động lực để đón một mùa Xuân mới vui tươi, ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ làm ấm lòng người nhận, mà còn góp phần bồi đắp giá trị nhân văn, tạo nền tảng vững chắc cho công tác giáo dục và an sinh xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo.

Hồng Nhung