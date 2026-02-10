Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phát hành bộ tem ‘Tết Bính Ngọ’ và xu ‘Nhật Mã Phi Vân’ chào Xuân 2026

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”.

Hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.

Phát hành bộ tem ‘Tết Bính Ngọ’ và xu ‘Nhật Mã Phi Vân’ chào Xuân 2026Bộ tem "Tết Bính Ngọ" gồm 02 mẫu tem và 01 blốc, do họa sỹ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, truyền tải thông điệp "Mã đáo thành công", lời chúc quen thuộc nhưng sâu sắc, gửi gắm niềm tin về một hành trình mới khởi sắc, bền bỉ và thành công.

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là linh vật biểu trưng cho sức mạnh, trung thành, kiên nhẫn và may mắn. Từ cảm hứng đó, bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, lần đầu tiên đưa hình tượng “Ngựa 9 Hồng Mao” trong truyền thuyết lên tem Tết Việt Nam.

Hai mẫu tem khắc họa cặp song mã gồm ngựa bạch và ngựa tía mang dàn trống hội đón xuân. Ngựa bạch với dáng vẻ thanh thoát, bờm dài, cõng dàn trống con là hiện thân cho tính âm; ngựa tía với vóc dáng khỏe khoắn, chắc khỏe, cõng trống lớn là biểu trưng cho tính dương. Hai hình tượng ghép lại tạo nên sự hài hòa âm – dương, tượng trưng cho sự cân bằng, thuận hòa và khởi đầu tốt đẹp. Dáng ngựa cúi chào nhau còn gợi lên tinh thần khiêm nhường, trìu mến, lan tỏa không khí gia đình sum vầy, yêu thương trong những ngày đầu năm.

Mẫu blốc tem tiếp tục mở rộng câu chuyện với hình ảnh đàn ngựa 8 con phi nước đại, nổi bật ở trung tâm là hình tượng “Thiên lý mã” được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng. Hình ảnh một chú ngựa quay lại khích lệ đồng đội phía sau như gửi gắm thông điệp đồng hành, cùng tiến, nhấn mạnh ý nghĩa “mã đáo thành công” không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình của sự sẻ chia và bền bỉ.

Phát hành bộ tem ‘Tết Bính Ngọ’ và xu ‘Nhật Mã Phi Vân’ chào Xuân 2026

Song hành cùng bộ tem Tết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tem Bưu chính giới thiệu đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”, một sản phẩm kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật tem bưu chính truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại. Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Mặt Trời phi vân, đồng xu truyền tải tinh thần dẫn đầu, bứt phá và ánh sáng khai mở, gắn với thông điệp “Vạn dặm quang minh”.

Hình ảnh ngựa sải bước giữa tầng mây tượng trưng cho vận hội mới, cho khát vọng vươn tới những chân trời rộng mở. Các chi tiết được xử lý tinh tế về bố cục, màu sắc và chất liệu, tạo nên tổng thể sang trọng, giàu chiều sâu văn hóa. Sản phẩm được đặt trong hộp thiết kế riêng với sắc đỏ chủ đạo, gam màu của may mắn và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông, phù hợp làm quà tặng dịp Tết hoặc vật phẩm lưu giữ mang ý nghĩa phong thủy đầu năm.

Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” không chỉ là những sản phẩm chào Xuân, mà còn là những tác phẩm văn hóa, nơi truyền thuyết, mỹ thuật, âm thanh lễ hội và khát vọng hội tụ. Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của năm Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa phi vân hiện lên như lời chúc về một năm mới bứt phá, thịnh vượng và thành công viên mãn.

Nguồn: chinhphu.vn


Nguồn: chinhphu.vn

 Từ khóa: Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng công ty bưu điện việt nam Thành công Sản phẩm Đón xuân đồng xu Tinh thần Truyền thuyết Mỹ thuật Phong cách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thú chơi cây cảnh ngày Tết

Thú chơi cây cảnh ngày Tết
2026-02-10 13:09:00

baophutho.vn Hơn 200 năm về trước, khi viết câu thơ “Nghề chơi cũng lắm công phu...” trong tác phẩm Truyện Kiều, không biết có phải Đại thi hào Nguyễn Du đã...

Chăm lo Tết cho công nhân lao động

Chăm lo Tết cho công nhân lao động
2026-02-10 07:03:00

baophutho.vn Giữa nhịp sản xuất hối hả cuối năm, Xuân Bính Ngọ 2026 đến sớm với hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) khu vực Vĩnh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long