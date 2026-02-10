Phường Phú Thọ khoác “áo mới” rạng rỡ đón Xuân

Những ngày cuối năm, khi gió mùa se lạnh bắt đầu len qua từng góc phố, phường Phú Thọ bước vào nhịp chuẩn bị Tết với một diện mạo khác hẳn. Trên các trục đường chính, ánh đèn được thắp sáng đều hơn; trong khu dân cư, cờ Tổ quốc đã đỏ rực trước hiên nhà. Xuân đến không chỉ bằng sắc màu trang hoàng, mà bằng những chuyển động rõ ràng của một đô thị đang chỉnh trang, sắp xếp lại sau sáp nhập.

Đón Tết Bính Ngọ 2026, phường Phú Thọ dồn lực cho chỉnh trang đô thị như một bước chuẩn bị căn bản trước thềm năm mới. Trên các tuyến đường, những dự án hạ tầng đang được nhà thầu hoàn thiện những phần việc cuối cùng; mặt bằng được thu dọn, hoàn trả kịp thời để giao thông thông suốt, diện mạo đô thị gọn gàng hơn trước thời khắc giao thừa.

Khu vực trung tâm của phường được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và học sinh đến vui chơi và chụp ảnh.

Hệ thống chiếu sáng công cộng được rà soát, bảo trì đồng loạt; nhiều đoạn đường từng thiếu sáng nay đã được bổ sung, giúp việc đi lại trong những ngày cao điểm cuối năm an toàn hơn. Cùng với đó, công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng được tăng cường, tập trung vào các khu vực đông dân cư và những trục đường trọng điểm như Hùng Vương, khu vực IC9, chợ phường Hùng Vương - nơi mật độ sinh hoạt và lưu thông luôn ở mức cao.

Sau khi tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, phường Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên nền quy hoạch chung đã được phê duyệt đến năm 2045. Các hạ tầng thiết yếu như điểm tập kết rác thải, trạm y tế phường, khu dân cư mới được nghiên cứu, bố trí lại theo hướng phù hợp hơn với quy mô và định hướng phát triển sau sáp nhập. Việc phối hợp thu gom rác thải, thống nhất thu phí dịch vụ môi trường trên địa bàn các phường Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ cũng được triển khai đồng bộ, tạo sự ổn định trong quản lý và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Từ những việc cụ thể ấy, trật tự dần được lập lại với vỉa hè thông thoáng hơn, hành lang an toàn giao thông được trả lại đúng chức năng; cây xanh được chặt tỉa kịp thời, hệ thống điện được kiểm tra kỹ lưỡng để hạn chế rủi ro khi thời tiết bất thường. Đô thị bước vào mùa Xuân mới không chỉ bằng sắc màu trang trí, mà bằng nền nếp được gây dựng từ sự chuẩn bị chủ động.

Trong các khu dân cư, không khí Tết hiện rõ từ rất sớm. Người dân chủ động treo cờ, dọn dẹp ngõ xóm, chỉnh trang cổng nhà. Truyền thống chuẩn bị Tết vẫn được gìn giữ, nhưng nay gắn với ý thức chung về môi trường và cảnh quan đô thị.

Thị trường hoa, cây cảnh và đồ trang trí Tết trên địa bàn cũng sôi động hơn. Bên cạnh các điểm bán truyền thống, nhiều tiểu thương đã tận dụng hình thức bán hàng trực tuyến, livestream, giúp người dân dễ dàng lựa chọn đào, quất, hoa Tết ngay từ nhà.

Các cơ quan, đơn vị đều được trồng hoa, cây xanh đón chào năm mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Vân Thúy - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, công tác tuyên truyền, trang trí chào đón năm mới được triển khai đồng bộ, từ hệ thống pa-nô, băng rôn, cụm cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm như Quảng trường Bình Minh, đường Hùng Vương, nút giao IC9, đến việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo không gian đô thị sáng - xanh - gọn gàng hơn.

Điểm nhấn của Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Phú Thọ là chương trình bắn 120 dàn pháo hoa đêm giao thừa tại Khu đô thị mới Phú Lợi. Đây là một trong những địa phương của tỉnh được cho phép tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, mang đến không khí phấn khởi trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Tết đến, phường Phú Thọ không được nhận diện chỉ bởi sắc màu trang trí trên phố, mà bởi những đổi thay âm thầm hình thành từ các công việc cụ thể, có trật tự và có trách nhiệm. Khi hạ tầng được chăm chút, không gian đô thị được sắp xếp lại, người dân tìm thấy sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Chính từ nền tảng ấy, đô thị bước vào mùa Xuân mới bằng niềm tin được bồi đắp cho một năm phát triển ổn định và bền vững hơn phía trước.

Hương Giang