TYM chi nhánh Việt Trì trao 104 suất quà Tết tặng khách hàng có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 9/2, tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) chi nhánh Việt Trì đã tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết tặng các khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, phường trong khu vực hoạt động của chi nhánh.

TYM chi nhánh Việt Trì trao 104 suất quà Tết tặng khách hàng có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo TYM chi nhánh Việt Trì trao quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại xã Thọ Văn.

Ban Quản lý chi nhánh đã phối hợp với Hội LHPN các xã: Tân Sơn, Thọ Văn, Tiên Lương, Minh Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê, Vạn Xuân tổ chức trao tặng 104 suất quà, với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho các khách hàng có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của TYM đối với khách hàng yếu thế.

Đây là hoạt động cộng đồng được TYM chi nhánh Việt Trì duy trì thường xuyên vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chương trình nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên phụ nữ, giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn. Đồng thời, TYM tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Thơ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hoàn cảnh khó khăn Việt Trì khách hàng tỉnh Phú Thọ Hội Liên hiệp phụ nữ Tết đến Xuân về Tết nguyên đán tổ chức Ban Quản lý Tặng quà tết
