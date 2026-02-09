Ấm áp nghĩa tình dưới mái nhà của Mẹ

Giữa những ngày cuối Đông giá rét, hơi ấm từ sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đất Tổ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, giúp xoa dịu “vết thương lòng” và sưởi ấm tuổi già cho những “người phụ nữ huyền thoại”.

Nụ cười hiền hậu và ánh mắt lấp lánh niềm vui của mẹ Tấn.

Cánh cổng nhỏ vừa mở, bóng dáng gầy gò của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tấn (dân tộc Mường, xã Võ Miếu) đã thấp thoáng nơi bậc thềm. Ở cái tuổi 96, cái tuổi “lá vàng trước gió”, đôi mắt mẹ đã đục mờ theo thời gian nhưng nụ cười vẫn hiền hậu, lấp lánh niềm vui khi thấy đoàn con mặc áo cam thợ điện ghé thăm. Vừa thấy bóng người quen, mẹ đã tất tả muốn xuống bếp, mang những trái bưởi ngọt lành nhất trong vườn nhà ra cho các con. Tiếng cười nói rôm rả khiến căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường.

Nhìn mẹ ướm thử chiếc áo mới, quàng thêm chiếc khăn ấm mà các con vừa kính tặng, mọi người ai nấy đều xúc động khi thấy tất cả đều vừa vặn như được đo may từ chính lòng thấu hiểu và sự quan tâm tỉ mỉ.

Căn nhà nhỏ của mẹ Tấn đầy ắp tiếng cười vui.

Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở những món quà, mà hiện hữu trong từng góc nhỏ của ngôi nhà. Anh thợ điện trẻ tuổi nhanh nhẹn kiểm tra lại hệ thống điện, anh thuộc làu từng vị trí, nhớ rõ cả chiếc bút thử điện để ở hốc cột nào để đảm bảo an toàn cho mẹ. Trong căn phòng nhỏ, chiếc nồi cơm điện được đặt ở vị trí thuận tiện nhất để Mẹ đỡ phải đi lại nhiều. Dưới bếp, làn khói nhẹ bay lên từ nồi su hào kho nhạt đang được hâm nóng lại, mùi thơm của món ăn giản dị mà thấm đượm tình thân.

Mẹ Tấn có con trai duy nhất là liệt sĩ Hà Văn Khang, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ được Công ty Điện lực Phú Thọ nhận phụng dưỡng suốt đời. Cùng với số tiền phụng dưỡng hàng tháng, cán bộ, nhân viên đơn vị còn thường xuyên về thăm hỏi, động viên mẹ trong dịp lễ, Tết và khi mẹ ốm đau, sửa sang nhà ở, công trình phụ, trang bị các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của xã, khu dân cư thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ mẹ những việc trong gia đình.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà Tết thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Thềm (xã Võ Miếu).

Câu chuyện tại nhà mẹ Tấn chỉ là một trong số hàng trăm nghìn minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của tỉnh trong công tác chăm sóc người có công. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện đang chăm lo cho 495.602 đối tượng người có công và thân nhân. Trong đó, có 3.094 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 38.397 liệt sĩ, 46.414 thương binh. Tính đến tháng 10/2025, toàn tỉnh có 45.792 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Cùng với những chế độ của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng như: Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Điện lực Phú Thọ... Ngoài chế độ phụng dưỡng hàng tháng, các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các mẹ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm, ngày giỗ của liệt sĩ, dịp mừng thọ và ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đáng quý hơn, sợi dây nghĩa tình ấy không hề đứt đoạn ngay cả khi các mẹ đã “về với tổ tiên”. Với đạo lý “nghĩa tận”, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp vẫn đều đặn về thắp nén tâm nhang thành kính trước di ảnh và thăm hỏi, tặng quà thân nhân các mẹ, thân nhân các liệt sĩ. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự tri ân vô hạn, như lời hứa sắt son rằng sự hy sinh của các mẹ, các Anh hùng sẽ mãi được thế hệ hôm nay trân trọng và khắc ghi vào tâm khảm.

Việc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là thực hiện các chế độ theo quy định, mà còn là sự sẻ chia, gắn kết như ruột thịt. Mỗi chuyến thăm, mỗi lời hỏi han là một liều thuốc tinh thần vô giá, giúp các mẹ sống vui, sống khỏe. Những hành động thiết thực ấy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để ngọn lửa tri ân mãi rực cháy, sưởi ấm tâm hồn những người mẹ đã hiến dâng những gì quý giá nhất cho Tổ quốc.

Lê Hoàng