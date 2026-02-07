Hơn 600 phần quà Tết đến với học sinh, hộ nghèo xã Quy Đức

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/2, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam, nhóm Ứng cứu thiên tai ba miền cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” tại xã Quy Đức.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đơn vị đồng hành trao quà Tết tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Quy Đức.

Xã Quy Đức là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là các em học sinh vẫn còn thiếu thốn. Thanh tra tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã chung tay huy động nguồn lực tổ chức chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về trẻ em hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 400 suất quà tặng các học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh các trường Tiểu học và THCS: Đoàn Kết, Trung Thành, Đồng Ruộng. Đây là món quà thiết thực, góp phần hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Các đơn vị trao chiếc xe đạp tặng các học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Ngoài ra, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết vui tươi, ấm áp. Đặc biệt, các đơn vị đồng hành đã tổ chức nấu 500 bát phở tươi mang hương vị Hà Nội dành cho các em nhỏ trên địa bàn xã.

Chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” là cầu nối yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Từ những tấm lòng hảo tâm, hơi ấm mùa Xuân được sẻ chia, góp phần để mỗi người, mỗi gia đình tại xã Quy Đức có một cái Tết đủ đầy.

Dương Huyền – Sơn Tùng