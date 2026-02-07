Thời tiết ngày 7/2: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Hà Nội đón đợt rét đậm mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và được dự báo tăng cường trong tối và đêm cùng ngày, gây mưa rét diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời gió Đông Bắc mạnh lên trên các vùng biển.

Trong ngày 7/2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–22 độ C. Từ trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, đến tối và đêm 7/2, khối khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, lan rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 7/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông. Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 8–9/2, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ từ ngày 8/2 trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ C, vùng núi 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời chuyển rét đậm.

Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; trong hai ngày 8–9/2, thời tiết chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 10–12 độ C.

Trên biển, hiện khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 7/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 2–3m.

Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, có nơi giật cấp 9–10, sóng cao 4–6m. Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ được khuyến cáo đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4 . Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

