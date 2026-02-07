Tết ấm đến với người nghèo và công nhân lao động

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế và công nhân lao động được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, kịp thời. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại khu dân cư, bệnh viện và các khu, cụm công nghiệp, góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến mùa Xuân ấm áp cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Gia đình bà Quán Thị Huệ, thôn Lê Lợi, xã Hội Thịnh thuộc hộ nghèo. Tuổi cao, sức khỏe yếu, không có thu nhập ổn định, bà Huệ hiện đang nuôi cháu nhỏ ăn học và phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Trong những ngày giáp Tết, sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà của chính quyền và các đoàn thể địa phương đã kịp thời động viên, giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn. Bà Huệ bày tỏ mong muốn lớn nhất của hai bà cháu là sớm được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố để yên tâm sinh sống, ổn định cuộc sống lâu dài.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Hội Thịnh thăm hỏi, trao quà Tết tặng gia đình bà Quán Thị Huệ.

Thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người yếu thế, Ủy ban MTTQ xã Hội Thịnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội.

Toàn xã hiện có 171 hộ nghèo và cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phong trào “Tết nhân ái vì người nghèo” được triển khai đồng bộ, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp các hộ khó khăn đón Tết đầm ấm, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đồng chí Phùng Đắc Niên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hội Thịnh cho biết: “Thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể và khu dân cư rà soát, nắm chắc tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình yếu thế. Đồng thời, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn trong năm 2026”.

Không khí Tết ấm áp cũng lan tỏa đến các bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Dịp này, bệnh viện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức trao quà Tết cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần động viên các bệnh nhi và gia đình yên tâm điều trị, vượt qua khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thư, mẹ của bệnh nhi Lưu Thị Tuyên (xã Đại Đình) bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ nhỏ đã xúc động cảm ơn trước sự quan tâm của các đơn vị, nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện dành cho gia đình.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao quà Tết tặng các bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng với người nghèo và bệnh nhân, công nhân lao động cũng được các cấp công đoàn quan tâm chăm lo trong dịp Tết.

Tại Chợ Tết Công đoàn 2026, chị Nguyễn Thị Liên, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Khai Quang phấn khởi khi nhận được phiếu mua hàng miễn phí trị giá 300 nghìn đồng. Với nhiều công nhân, đây là sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh thu nhập còn hạn chế, chi tiêu dịp cuối năm tăng cao.

Chị Liên chia sẻ: “Công nhân cảm ơn Công đoàn đã quan tâm đến đời sống của người lao động. Đến chợ Tết có nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, đồ gia dụng, giúp gia đình em chuẩn bị Tết đầy đủ hơn.”

Chị Nguyễn Thị Liên, công nhân Khu công nghiệp Khai Quang đổi phiếu mua hàng 0 đồng tại Chợ Tết Công đoàn 2026.

Bà Bành Hải Ninh - Phó trưởng Ban Công đoàn các khu công nghiệp, phụ trách khu vực Vĩnh Phúc cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết, thăm hỏi công nhân trực Tết. Riêng Chợ Tết Công đoàn 2026 đã phát 2.500 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 300 nghìn đồng. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trong dịp này là hơn 14 tỷ đồng, góp phần giúp người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm, yên tâm lao động sản xuất”.

Những hoạt động chăm lo Tết không chỉ thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần để mọi người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, được đón Tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Nguyễn Toàn